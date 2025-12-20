Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем
Генеральный штаб ВСУ обнародовал потери россиян за последние сутки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек
- танков – 11 433 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.
- РСЗО – 1 575 (+1) ед.
- средства ПВО – 1263 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.
- специальная техника – 4028 (+1) ед.
Данные уточняются.
Как сообщалось, 19 декабря РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки 7 человек погибли, еще 15 ранены.
