08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
22:57  19 декабря
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2025, 08:15

Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем

20 декабря 2025, 08:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный штаб ВСУ обнародовал потери россиян за последние сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек
  • танков – 11 433 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.
  • РСЗО – 1 575 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1263 (+0) ед.
  • самолетов – 432 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.
  • специальная техника – 4028 (+1) ед.

Данные уточняются.

Как сообщалось, 19 декабря РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки 7 человек погибли, еще 15 ранены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб потери россиян ВСУ РФ Украина война
Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21
13 сел Днепропетровщины официально признали зонами боевых действий
19 декабря 2025, 19:10
РФ снова атаковала мост на Одесщине
19 декабря 2025, 13:36
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла
20 декабря 2025, 08:49
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 08:20
Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои
19 декабря 2025, 23:50
Рождественская корзина в Украине подорожала: как изменились цены на продукты
19 декабря 2025, 23:30
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
19 декабря 2025, 22:57
Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
19 декабря 2025, 22:49
Центр Киева завтра перекроют: названная причина
19 декабря 2025, 22:35
Сколько стоят наши дальнобойные дроновые атаки по РФ
19 декабря 2025, 22:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »