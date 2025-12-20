09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
08:34  20 грудня
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
08:20  20 грудня
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
20 грудня 2025, 08:49

Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула

20 грудня 2025, 08:49
Читайте также на русском языке
Багатогодинні прямі лінії за участю Володимира Путіна завжди нагадували мені пропагандистський конструктор
Багатогодинні прямі лінії за участю Володимира Путіна завжди нагадували мені пропагандистський конструктор
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Саме тому, що російський президент годинами відповідає на найрізноманітніші питання – від принципових політичних рішень до встановлення новорічних ялинок – кожен бажаючий міг завжди почути відповідь на смак, тим більше, що Путін нерідко суперечить сам собі. І в цьому сенсі багатогодинні прес-конференції Путіна схожі на багатотомні зібрання творів Леніна радянських часів – кожен міг вибрати потрібну цитату.

Однак пряма лінія Путіна 2025 року, що пройшла 19 грудня, все-таки при всій незмінності конструкції відрізнялася від попередніх тим, що в неї була наскрізна тема - війна. Війна, яку, судячи з настрою, Володимир Путін закінчувати не збирається – але при цьому змушений демонструвати миролюбність та конструктивність для свого американського колеги. Це не простий баланс, але російський президент усі ці кілька годин намагався його утримувати.

З одного боку – запросив на прес-конференцію чергового "героя СВО", щоб той розповів про "звірства" українських військових. З іншого боку – вітав миротворчі зусилля Трампа та стверджував, що навіть із Києва є "сигнали" про готовність до переговорів. З одного боку – обіцяв вирішити проблеми водопостачання Донбасу у разі "звільнення" Слов'янська, з іншого – стверджував, що Росія готова до "важких компромісів". Щоправда, про суть цих компромісів Путін нічого так і не сказав.

Натомість пояснив, як, на його думку, мають пройти вибори в Україні: Росія могла б припинити удари... у день голосування, але за умови, що у виборах братимуть участь українські громадяни, які проживають у самій Росії.

Зрозуміло, що для російського президента передвиборча кампанія та конкурентність голосування – пустий звук. Але те, що він демонстративно хоче використовувати людей, які втекли від війни, як "п'ята колона", ще раз демонструє, що Путін ні про що не забув і нічого не навчився. І продовжує сприймати Україну як бунтівну провінцію, яку обов'язково треба повернути до російського стійла. А вже шляхом продовження війни чи шляхом капітуляції – це вже як вийде.

Але те, що Путін налаштований саме на капітуляцію України, найкраще ілюструє саме його відповідь на питання про вибори. Він дійсно хотів би, щоб Трамп шляхом тиску на українське керівництво домігся проведення таких виборів, на яких і переможе прихильник капітуляції – найкраще за допомогою українців, які проживають у Росії. І навіть готовий заради цього на день припинити війну. На день – щоб голосуючі не сумнівалися, що якщо вони проголосують "неправильно", не так, як хотів би російський президент, війна знову відновиться.

Власне це не перша спрага реваншу. Реваншу Путін хотів і у 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович, і у 2019 році, коли українці проголосували за Володимира Зеленського. І щоразу він прораховувався. Янукович так і не зміг зруйнувати Україну, хоч і дуже старався. А Зеленський не виявився "агентом капітуляції", на якого розраховував Путін.

Але уявлень російського президента про те, як йому слід знищити Україну, це не змінило на йоту. Як не змінили уявлень Путіна та майже чотири роки великої війни, за жертви якої він демонстративно відмовився брати відповідальність на цій прямій лінії.

Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула. І шукає найприйнятніші можливості для забезпечення цієї загибелі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна політика Путін
Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем
20 грудня 2025, 08:15
Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по Україні
19 грудня 2025, 21:21
Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи
20 грудня 2025, 10:59
Українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі
20 грудня 2025, 10:35
Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами
20 грудня 2025, 09:41
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
20 грудня 2025, 09:11
Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину
20 грудня 2025, 08:59
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
20 грудня 2025, 08:34
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 08:20
Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем
20 грудня 2025, 08:15
Експерти прогнозують уповільнення відвантаження української сої
19 грудня 2025, 23:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »