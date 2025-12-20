Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула

Багатогодинні прямі лінії за участю Володимира Путіна завжди нагадували мені пропагандистський конструктор

Багатогодинні прямі лінії за участю Володимира Путіна завжди нагадували мені пропагандистський конструктор

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Саме тому, що російський президент годинами відповідає на найрізноманітніші питання – від принципових політичних рішень до встановлення новорічних ялинок – кожен бажаючий міг завжди почути відповідь на смак, тим більше, що Путін нерідко суперечить сам собі. І в цьому сенсі багатогодинні прес-конференції Путіна схожі на багатотомні зібрання творів Леніна радянських часів – кожен міг вибрати потрібну цитату.

Однак пряма лінія Путіна 2025 року, що пройшла 19 грудня, все-таки при всій незмінності конструкції відрізнялася від попередніх тим, що в неї була наскрізна тема - війна. Війна, яку, судячи з настрою, Володимир Путін закінчувати не збирається – але при цьому змушений демонструвати миролюбність та конструктивність для свого американського колеги. Це не простий баланс, але російський президент усі ці кілька годин намагався його утримувати.

З одного боку – запросив на прес-конференцію чергового "героя СВО", щоб той розповів про "звірства" українських військових. З іншого боку – вітав миротворчі зусилля Трампа та стверджував, що навіть із Києва є "сигнали" про готовність до переговорів. З одного боку – обіцяв вирішити проблеми водопостачання Донбасу у разі "звільнення" Слов'янська, з іншого – стверджував, що Росія готова до "важких компромісів". Щоправда, про суть цих компромісів Путін нічого так і не сказав.

Натомість пояснив, як, на його думку, мають пройти вибори в Україні: Росія могла б припинити удари... у день голосування, але за умови, що у виборах братимуть участь українські громадяни, які проживають у самій Росії.

Зрозуміло, що для російського президента передвиборча кампанія та конкурентність голосування – пустий звук. Але те, що він демонстративно хоче використовувати людей, які втекли від війни, як "п'ята колона", ще раз демонструє, що Путін ні про що не забув і нічого не навчився. І продовжує сприймати Україну як бунтівну провінцію, яку обов'язково треба повернути до російського стійла. А вже шляхом продовження війни чи шляхом капітуляції – це вже як вийде.

Але те, що Путін налаштований саме на капітуляцію України, найкраще ілюструє саме його відповідь на питання про вибори. Він дійсно хотів би, щоб Трамп шляхом тиску на українське керівництво домігся проведення таких виборів, на яких і переможе прихильник капітуляції – найкраще за допомогою українців, які проживають у Росії. І навіть готовий заради цього на день припинити війну. На день – щоб голосуючі не сумнівалися, що якщо вони проголосують "неправильно", не так, як хотів би російський президент, війна знову відновиться.

Власне це не перша спрага реваншу. Реваншу Путін хотів і у 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович, і у 2019 році, коли українці проголосували за Володимира Зеленського. І щоразу він прораховувався. Янукович так і не зміг зруйнувати Україну, хоч і дуже старався. А Зеленський не виявився "агентом капітуляції", на якого розраховував Путін.

Але уявлень російського президента про те, як йому слід знищити Україну, це не змінило на йоту. Як не змінили уявлень Путіна та майже чотири роки великої війни, за жертви якої він демонстративно відмовився брати відповідальність на цій прямій лінії.

Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула. І шукає найприйнятніші можливості для забезпечення цієї загибелі.