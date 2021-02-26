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26 февраля 2021, 08:11 183

Зеленский созвал новое заседание СНБО

26 февраля 2021, 08:11 183
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 26 февраля новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента в Facebook.

Президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Повестка дня заседания на данный момент держится в тайне.

Как сообщалось ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".

СНБО санкции президент Владимир Зеленский телеканал

 
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