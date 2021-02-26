Зеленский созвал новое заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 26 февраля новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента в Facebook.
Президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении.
Повестка дня заседания на данный момент держится в тайне.
Как сообщалось ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".