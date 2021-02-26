Зеленский созвал новое заседание СНБО

О чем именно будут говорить чиновники пока не известно

О чем именно будут говорить чиновники пока не известно

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 26 февраля новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента в Facebook. Президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении. Повестка дня заседания на данный момент держится в тайне. Как сообщалось ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма. Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".

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