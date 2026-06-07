Глава МАГАТЭ прокомментировал российскую атаку на хранилище ядерных отходов

Фото: iaea.org

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно направляет своих инспекторов в Чернобыльскую зону, чтобы оценить масштабы разрушений после ночной атаки российского беспилотника на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива 7 июня

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети X, передает RegioNews .

"Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке в скором времени посетит объект, чтобы проверить последствия удара", - отмечается в сообщении.

В агентстве уточнили, что Украина официально проинформировала их о утренней атаке на ядерный объект, в результате которой были вызваны значительные разрушения инфраструктуры хранилища:

"Удар нанес значительные повреждения здания приема топлива объекта – включая фасад, окна и двери – а взрывная волна также затронула близлежащие здания. По данным Украины, уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал этот инцидент "глубоко тревожным".

"Инцидент вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку он произошел на объекте, содержащем большое количество ядерного материала, который хранился всего в нескольких метрах от атакуемого здания", - заявил он.

Гросси подчеркнул, что удары по таким зонам абсолютно недопустимы и "прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности, в частности, "неотъемлемым столбам ядерной безопасности и защищенности во время военного конфликта".

Напомним, что на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в результате попадания российского беспилотника ночью 7 июня было частично разрушено здание приема контейнеров, отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.