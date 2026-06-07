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07 июня 2026, 10:13

В результате удара БПЛА повреждено здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

07 июня 2026, 10:13
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Фото: Энергоатом
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Ночью 7 июня, в 02:10, российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по объекту критической ядерной инфраструктуры Украины — Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива

Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews .

Было повреждено здание приемки контейнеров. Радиационное состояние на объекте остается в пределах нормы, пострадавших нет.

Пожар площадью около 40 кв. м оперативно локализовали и полностью ликвидировали. По данным ответственных служб, пострадавших в персонале нет.

Радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы, угрозы для населения и окружающей среды не зафиксировано.

В ведомстве отмечают, что удар по объекту ядерной инфраструктуры создает угрозы ядерной и радиационной безопасности и является нарушением норм международного права. Ситуация находится под неизменным мониторингом ответственных служб.

Напомним, что в 2025 году россияне атаковали беспилотником защитную оболочку Чернобыльской АЭС . Она получила значительные повреждения, что создает потенциальные риски для стабильности саркофага над четвертым энергоблоком.

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