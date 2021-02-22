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Виктор Таран политолог [email protected]
22 февраля 2021, 18:05 1

Россияне попробуют сделать из Шария сакральную жертву

22 февраля 2021, 18:05 1
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Шарий не явился сегодня на допрос в СБУ. В принципе ничего неожиданного в его поведении нет.
Шарий не явился сегодня на допрос в СБУ. В принципе ничего неожиданного в его поведении нет.
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Он же прекрасно понимает, какие будут для него последствия, если приедет в Украину. СБУ и себе объявило, что трактует его неявку как укрывательство от следствия.

Теперь в этом деле на Шария ждут следующие процедурные действия: 25 февраля его вызвали на повторный допрос. В случае не явки процедура объявления в международный розыск и передача испанцам документов на экстрадицию.

И у Шария как я писал ранее три варианта:

1. он срочно придет с повинной к полиции Испании и попросит политического убежища;

2. приедет сдаваться в Украину;

3. поедет скрываться в страны третьего мира или Россию.

Все варианты плохие. Но самый плохой - попытаться пересидеть, надеясь как-то отпетлять. Не выйдет. Потому что тогда для него есть еще четвертый вариант. Худший. Россияне попытаются сделать из него сакральную жертву. И вот именно из-за этого худшего варианта Шарию нужно срочно выбирать между первыми двумя.

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