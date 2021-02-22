Россияне попробуют сделать из Шария сакральную жертву

Шарий не явился сегодня на допрос в СБУ. В принципе ничего неожиданного в его поведении нет.

Шарий не явился сегодня на допрос в СБУ. В принципе ничего неожиданного в его поведении нет.

Он же прекрасно понимает, какие будут для него последствия, если приедет в Украину. СБУ и себе объявило, что трактует его неявку как укрывательство от следствия. Теперь в этом деле на Шария ждут следующие процедурные действия: 25 февраля его вызвали на повторный допрос. В случае не явки процедура объявления в международный розыск и передача испанцам документов на экстрадицию. И у Шария как я писал ранее три варианта: 1. он срочно придет с повинной к полиции Испании и попросит политического убежища; 2. приедет сдаваться в Украину; 3. поедет скрываться в страны третьего мира или Россию. Все варианты плохие. Но самый плохой - попытаться пересидеть, надеясь как-то отпетлять. Не выйдет. Потому что тогда для него есть еще четвертый вариант. Худший. Россияне попытаются сделать из него сакральную жертву. И вот именно из-за этого худшего варианта Шарию нужно срочно выбирать между первыми двумя.

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