Росіяни спробуть зробити з Шарія сакральну жертву

Шарій не з'явився сьогодні на допит до СБУ. В принципі нічого неочікуваного в його поведінці не має.

Шарій не з'явився сьогодні на допит до СБУ. В принципі нічого неочікуваного в його поведінці не має.

Він же чудово розуміє, які будуть для нього наслідки, якщо приїде в Україну. СБУ і собі оголосило, що трактує його неявку як - переховування від слідства. Тепер у цій справі на Шарія чекають наступні процедурні кроки: 25 лютого його викликали на повторний допит. У разі не явки процедура оголошення у міжнародний розшук і передача іспанцям документів на екстрадицію. І у Шарія, як я писав раніше три варіанти: 1. він терміново прийде з повинною до поліції Іспанії та попросить політичний притулок; 2. приїде здаватись в Україну; 3. поїде переховуватись у країни третього світу чи - Росії. Всі варіанти погані. Але найгірший - спробувати пересидіти, сподіваючись якось відпетляти. Не вийде. Бо тоді для нього є ще четвертий варіант. Найгірший. Росіяни спробують зробити з нього сакральну жертву. І от саме через цей найгірший варіант Шарію потрібно терміново обирати між першими двома.

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