Росіяни спробуть зробити з Шарія сакральну жертву
Він же чудово розуміє, які будуть для нього наслідки, якщо приїде в Україну. СБУ і собі оголосило, що трактує його неявку як - переховування від слідства.
Тепер у цій справі на Шарія чекають наступні процедурні кроки: 25 лютого його викликали на повторний допит. У разі не явки процедура оголошення у міжнародний розшук і передача іспанцям документів на екстрадицію.
І у Шарія, як я писав раніше три варіанти:
1. він терміново прийде з повинною до поліції Іспанії та попросить політичний притулок;
2. приїде здаватись в Україну;
3. поїде переховуватись у країни третього світу чи - Росії.
Всі варіанти погані. Але найгірший - спробувати пересидіти, сподіваючись якось відпетляти. Не вийде. Бо тоді для нього є ще четвертий варіант. Найгірший. Росіяни спробують зробити з нього сакральну жертву. І от саме через цей найгірший варіант Шарію потрібно терміново обирати між першими двома.