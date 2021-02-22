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Віктор Таран політолог [email protected]
22 лютого 2021, 18:05 1

Росіяни спробуть зробити з Шарія сакральну жертву

22 лютого 2021, 18:05 1
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Шарій не з'явився сьогодні на допит до СБУ. В принципі нічого неочікуваного в його поведінці не має.
Шарій не з'явився сьогодні на допит до СБУ. В принципі нічого неочікуваного в його поведінці не має.
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Він же чудово розуміє, які будуть для нього наслідки, якщо приїде в Україну. СБУ і собі оголосило, що трактує його неявку як - переховування від слідства.

Тепер у цій справі на Шарія чекають наступні процедурні кроки: 25 лютого його викликали на повторний допит. У разі не явки процедура оголошення у міжнародний розшук і передача іспанцям документів на екстрадицію.

І у Шарія, як я писав раніше три варіанти:

1. він терміново прийде з повинною до поліції Іспанії та попросить політичний притулок;

2. приїде здаватись в Україну;

3. поїде переховуватись у країни третього світу чи - Росії.

Всі варіанти погані. Але найгірший - спробувати пересидіти, сподіваючись якось відпетляти. Не вийде. Бо тоді для нього є ще четвертий варіант. Найгірший. Росіяни спробують зробити з нього сакральну жертву. І от саме через цей найгірший варіант Шарію потрібно терміново обирати між першими двома.

підозра СБУ Анатолій Шарій слідство допит

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