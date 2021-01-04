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04 января 2021, 20:11 57

Экс-главе Черниговской РГА Журману продлили домашний арест - ВАКС

04 января 2021, 20:11 57
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Меру пресечения продлили до марта
Меру пресечения продлили до марта
Фото: Facebook
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Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест бывшему председателю Черниговской районной государственной администрации Сергею Журману - его задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в ноябре 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

4 января следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главы Черниговской районной государственной администрации. Срок действия постановления - до 4 марта включительно", - информируют в суде.

По версии следствия, Журман вымогал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что председателя Черниговской РГА отправили под домашний арест.

суд взятка ВАКС чиновники Чернигов РГА
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