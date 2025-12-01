12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
01 декабря 2025, 08:13

Переговоры Украины и США: детали разговора и позиции участников

Немного инсайдов по переговорам
Немного инсайдов по переговорам
Фото: из открытых источников
Вчерашняя встреча между американской и украинской делегациями, как мне рассказывают, несмотря на напряженный фон в целом прошла нормально.

Разве что Виткофф постоянно эмоционально что-то добавлял в ходе разговора, провоцируя на такие же эмоциональные ответы, тогда как Кушнер – зять Трампа – наоборот держался очень сдержанно и с большинством проговоренных нашей стороной тезисов соглашался. Или предлагал отложить для дальнейших обсуждений. Рубио довольно уверенно модерировал дискуссию. Давление не было.

Виткофф постоянно акцентировал внимание на "экономических выгодах для Украины" после окончания войны. Но ведь это не секрет – что взять с бизнесмена, у которого в глазах только нули, а в голове – желание зарабатывать?

Рубио больше говорил о политических последствиях – вот откуда и вышла тема наших выборов. Антикоррупционный скандал тоже затронули, но вскользь – после историй с "пленками" долгий разговор на эту тему для американской стороны сейчас не очень удобен. А если действительно появятся новые, дополнительные записи с Виткоффом, будет интересно наблюдать, как Белый дом на это будет реагировать.

В общем, переговоры выполнили свою техническую задачу. Хотя вопрос о территориях так и остался несогласованным, а гарантии безопасности от США проговорены не до конца, потому что Штаты не хотят закрепленных в "мирном плане" четких обязательств. Возможно, эти гарантии будут вынесены в отдельный документ.

Главное – нас не отключают от возможностей закупать американское оружие и не ограничивают в получении разведданных.

Договорились… договариваться дальше.

После встречи Трамп уже заявил, что дедлайнов по мирному соглашению больше нет. Так что ждем, что там путиг снова "напоет" Виткоффу – его уже завтра ждут в Москве.

Такие вот пироги.

