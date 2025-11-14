09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
14 ноября 2025, 09:58

Украина нового поколения: без мешков и без страха перед властью

14 ноября 2025, 09:58
Страна, которую все еще хотят вынести в мешках
Иллюстративное фото: pixabay
У меня был интересный разговор с компанией 30-летних. Ребята, которые здесь строят бизнесы, те, кто не собирается уезжать из Украины (наоборот, после завершения учебы за границей сюда вернулись) и упорно верят, что их ежедневная работа – маленький вклад в настоящую, самодостаточную европейскую страну.

Поколение, которое и не думало что-то просить у власти – и знает, что рассчитывать надо только на себя. Поколение несколько романтично, но принципиально.

Но был один вопрос, который завис в воздухе и на который я так и не смог найти много объяснений. Этот вопрос родился на фоне Миндич-гейта, но касается значительно более широкого круга людей: "Зачем людям во власти (которые говорят, что хотят посвятить себя служению обществу) такие деньги, особенно, если они плохо пахнут? Не адекватные, каких достаточно для жизни, семьи и достойной работы, а превращающие человека в животное, которому все мало? Особенно в стране, где идет война и где каждая гривна – это либо дрон, либо реабилитация, либо шанс на чье-то возвращение домой?"

Я пытался объяснить им, как это работает.

Почему человек не может остановиться?

Почему накопление становится наркотиком.

Почему логика "еще мешок" побеждает страну, ценности и элементарную человечность.

И почему раньше в обществе даже терпели "малые кражи" там, где ты можешь из колхоза принести мешок зерна или килограмм колбасы из мясокомбината. Поэтому спокойно относилось к тому, что "наверху" уже воруют вагонами.

Но мир меняется. И сейчас у общества есть совершенно другой общественный договор с властью. И уже не об экономике, а о морали. Потому что для очень многих Украина – до сих пор не страна, а площадка для заработка. Временная локация, где нужно успеть провернуть удачную сделку, а затем – к теплому морю, где никто не спросит, откуда деньги.

На этом фоне реакция молодых меня поразила больше всего.

У них нет ни одного пиетета к власти.

Не боятся ее.

Не ожидают от нее никаких чудес.

Более того, они строят свою жизнь так, чтобы никогда от власти не зависеть. В своих бизнесовых, технологических, креативных экосистемах они уже давно создали альтернативную вселенную – более честную, более прозрачную и точно более рациональную.

И при этом они очень прагматично задают вопросы:

  • Кто будет представлять их в следующем парламенте?
  • Кто сформулирует правила игры, в которых не будет места мешкам с наличными?
  • Кто станет поколением без "золотой лопатки"?

И ты вдруг понимаешь: мы как общество все-таки эволюционируем. Очень медленно, иногда болезненно, но все же – двигаемся.

Старые элиты должны пойти вместе со старым мировоззрением.

С той философией, где Украина – это возможность вынести деньги в мешках, а не место, где следует остаться и работать.

Потому что новое поколение не хочет уезжать.

Он хочет жить здесь.

И главное – хочет жить честно.

Это, кажется, сейчас самый большой вызов для всех тех, кто до сих пор не научился останавливаться.

