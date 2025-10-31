09:50  31 октября
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
31 октября 2025, 08:58

Как Китай может помочь США закончить войну – и что из этого Украина может получить

31 октября 2025, 08:58
Читайте також українською мовою
Еще каких-нибудь 5-6 месяцев – и, возможно, Китай поможет США закончить войну в Украине. Прекрасный сюжет для сериала: «Мировая геополитика: сезон 9». Или уже 10, я устал считать, сколько войн закончил Трамп
Еще каких-нибудь 5-6 месяцев – и, возможно, Китай поможет США закончить войну в Украине. Прекрасный сюжет для сериала: «Мировая геополитика: сезон 9». Или уже 10, я устал считать, сколько войн закончил Трамп
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин/скриншот
Ну что, большой корабль уже на горизонте? Капитан Си вышел на палубу, Трамп бросает ему канат, а Путин снизу просит не забыть о нем.

Здесь даже хочется дать дословную цитату Си Цзиньпиня, морского капитана от геополитики перед встречей с Трампом: "В условиях ветров, волн и вызовов мы должны соблюдать правильный курс, ориентироваться в сложной среде и обеспечить стабильное продвижение вперед крупного корабля китайско-американских отношений".

Следовательно, следующая остановка – апрель. А это значит: пора перестать стоять на берегу с биноклем и подсесть в лодку в Пекин. Потому что внутри уже давно сидит Россия, причем не в эконом-классе. Надо срочно усилить нашу дипломатическую команду и пытаться попадать хотя бы на аудиенции в 2-3 секретаря ЦК. Нам необходимо говорить с китайцами о подготовке к встрече с Трампом в апреле следующего года.

Судя по всему, Белый дом хочет перевести на Си решение "путинского вопроса". Но проблема в том, что Си с Путиным подписали стратегический брак на 30 лет без права досрочного расторжения. Но есть нюансы:

  • Си не хочет остаться единственным "плохим парнем" в фильме, когда Россию выведут из обращения. Потому что все усилия США, ЕС и G7 будут направлены только на сдерживание Китая.
  • Китаю выгодно иметь Россию как действующую "бензоколонку", а не как развалившийся заправочный пункт. Ему выгодна ослабленная Россия с дешевыми энергоресурсами, но не обвал режима, потому что тогда новые риски и нестабильность на границе.
  • Если Си "сольет" Путина, другие партнеры подумают: "А можно ли доверять Китаю вообще?". И это станет сигналом и для других: Китай – нестабильный и не гарантирует долгосрочных договоренностей.

И вот здесь мы, Украина, должны зайти на мостик переговоров. Нам нужно сформулировать для Китая новое предложение, компенсирующее эти риски и одновременно позволяющее ему сохранить лицо.

Что мы можем предложить Китаю, чтобы это выглядело красиво и выгодно?

  • Гарантии нераспространения войны: Украина может выступить гарантированным буфером стабильности на евразийском пространстве – при поддержке Китая.
  • Участие в послевоенном восстановлении: Китай получит доступ к ключевым инфраструктурным проектам в Украине.
  • Продовольственная безопасность: Украина может оставаться ключевым партнером Китая в аграрном секторе.
  • Транспортный хаб: Китай получает выгодную логистическую точку для экспорта в Европу через Украину.
  • Публичная дипломатия: Китай меняет статус спонсора деспота на статус миротворца.

Ходы на глобальной шахматной доске снова имеют множество вариантов. Нам нельзя быть только статистами. Если кто-то и выводит большой корабль из бури, то желательно, чтобы мы хотя бы стояли рядом на капитанском мостике, а не махали с берега.

Украина США война
 
31 октября 2025
07 августа 2025
