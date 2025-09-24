01:30  24 сентября
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
24 сентября 2025, 08:39

"Трупы в зарослях" и мрамор: речь Трампа в ООН

24 сентября 2025, 08:39
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН можно заносить в уникальную книгу. И это логически должна быть не книга великих речей, а учебник по психиатрии
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН можно заносить в уникальную книгу. И это логически должна быть не книга великих речей, а учебник по психиатрии
Фото: скриншот по трансляции выступления
Теперь понятно, как удается Путину крутить Трампом, как цыган солнцем. Ведь это действительно уникум для клинических исследований.

Это же надо докатиться миру до того, чтобы на юбилейной Генассамблее ООН из уст главы могущественного государства слушать о "трупах, много трупов в зарослях", "детях, которых завозили при Байдене в США и насиловали", о "мраморе в ООН", о сломанном там лифте и том, какие деньги были потрачены на здание организации. И что во всех грехах мира виноват Байден. А европейцы – в том, что развивали зеленую энергетику, потому что "нет уже ни глобального потепления, ни глобального похолодания". Ну, и набитые оскомину и превращенные в мантры тезисы об остановке семи войн и о том, что Россия не напала бы, будь Трамп президентом…

В общем, больно было смотреть на людей в зале. Это надо иметь терпение слушать абсолютно маразматический поток сознания деда, от решений которого, к сожалению, зависит много разных геополитических процессов.

И это слушали сотни тысяч людей во всем мире. Включая те, кто много десятилетий думает, как "опустить" Америку – и, уверен, они таки что-то, к сожалению, провернут. При этом президенте. Потому что, похоже, оценки мировых угроз им не могут быть восприняты в принципе.

Что здесь сказать?

Боже, храни Америку.

Дональд Трамп США ООН выступление Генассамблея ООН
 
