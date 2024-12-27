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Главное управление разведки (ГУР) Украины перехватило разговор жителя Белгородской области Российской Федерации, в котором он рассказывает о российской армии

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

В разговоре описываются все "прелести" "второй армии мира". В частности, россиянин обсуждает огромные потери оккупантов в преступной войне против Украины. По его словам, только в Ростове осталось более 56 тысяч неопознанных российских военнослужащих.

Мужчина также рассказывает, что недавно похоронили одного из местных жителей, воевавшего против Украины.

"Многие ребята гибнут. 20 человек уже, наверное, похоронили", – сказал он. Говорил мне наш общий знакомый один, там 56 тысяч еще не опознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", – рассказал мужчина.

Стоит отметить, что недавно ВСУ поразили российский командный пункт в Льгове Курской области. По информации Страткома ВСУ, во время атаки, скорее всего, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих, большинство из которых – офицеры штаба.

При этом 25 декабря о гибели заместителя командира бригады Салима Паштова также сообщала его сестра. Она подтвердила и другие потери.

Напомним, в ночь с 25 на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Львов Курской области Российские войска понесли потери.