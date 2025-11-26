Факты, противоречащие нарративам о "несостоятельном государстве"

У меня в ленте пачка постов о том, что Украина в очередной раз доказала свою несостоятельность государственности

Фото: pixabay

O, действительно? Антикоррупционные органы поймали коррупционеров, дело идет в суд, все происходит под пристальным контролем парламентской следственной комиссии и профильного парламентского комитета, а независимые медиа держат граждан в курсе – так выглядит несостоятельность к государственности? Силы обороны четыре года ведут полномасштабную войну против превосходящих сил врага, а между тем оборонная промышленность держит заоблачный темп инноваций – это выглядит несостоятельностью к государственности? В условиях большой войны нет продуктовых талонов, а курс валюты держится – это выглядит так несостоятельность к государственности? Страна ведет дипломатическую работу по всем возможным направлениям, достигая результатов ежедневно – это так выглядит несостоятельность к государственности? Несмотря на масштабный политический кризис, все органы исполнительной власти и местного самоуправления работают – это так выглядит несостоятельность к государственности? А я думал, что несостоятельность государственности – это наоборот, безнаказанная коррупция, развалившаяся армия, голод, гиперинфляция, дипломатический вакуум, паралич всех органов власти. Не знаю, что будет через 100 лет, потому что темп перемен в мире ускоряется. Но то, что украинская государственность переживет всех, кто пишет о ее конце, это несомненно.

