Начнем утро с попытки посмотреть на самый крупный коррупционный скандал несколько шире, не исключая роль «адвоката дьявола». Ведь этот ящик Пандоры только начал открываться, и из него скоро полезут еще более удивительные чудовища. Приготовьтесь, будет тяжело, но лучше сейчас, чем потом. Итак, начнем

Правы те, кто говорят, что ничего не доказано, и мы имеем классическую ситуацию слива оперативной информации для эмоционального взрыва широких слоев граждан, которая имеет целью сформировать общественное мнение еще до судебной оценки доказательств и подрывает презумпцию невиновности.

Правые и оправдывающие правоохранителей НАБУ и САП: привыкшие к сильному политическому противодействию расследованием (а в случае личных друзей президента противодействие будет безумным), они пытаются публичностью предотвратить попытки замять дело и сорвать расследование, как уже неоднократно бывало.

В то же время правы и те, кто говорит, что такие дела уже бывали, они тянутся годами в судах и затем разваливаются из-за нехватки доказательной базы (а часто и состава преступления). Ведь все помнят известные дела реформаторов, догоняемых без всяких оснований, портя людям жизнь на десятилетия и отвращая от государственной службы тысячи достойных людей.

Вместе правы и те, кто говорит, что НАБУ и САП должны отработать кредит народного доверия, выданный летом, когда за сохранение их независимости вышли десятки тысяч людей, преимущественно молодежи, по всей стране. Возможность противодействовать масштабной коррупции – прямое следствие "картоночного Майдана", иначе мы бы никогда не узнали о том, как обворовывают страну во время войны на выживание.

Правы и те, кто говорит, что дозированная выдача информации и заблаговременное предупреждение фигурантов дела, чтобы они успели уехать, не делает чести правоохранителям.

Правы и те, кто говорит, что коррупция разворачивалась на наших глазах много лет. Лично я совсем не был шокирован увиденным: обсуждение в медиа коррупционных схем в энергетике продолжалось месяцами, а воры были все равно уверены в своей безнаказанности (наличии политической крыши). О какой дозированной информации можно говорить, когда весь схематоз еще полгода назад был расписан публично? Вспомните позорную историю с болгарскими ядерными реакторами, которая балансирует где-то на грани супер-коррупции и государственной измены. Всё это было на наших глазах.

И это только цветочки, потому что сейчас полезут данные о коррупции (а под ней государственную измену) в вооруженных закупках. И на скамье подсудимых окажется половина правительства, включая ваших любимчиков. Что это, если не спецоперация Москвы? Или все же борьба с коррупцией? То ли и то в одном флаконе?

Правы и те, кто говорит, что за коррупцией во время войны всегда скрывается государственная измена (как в данном случае, вереница тянется в Москву). Россиянам не нужно вербовать и покупать украинских высокопоставленных чиновников – вместо этого они используют рефлексивное управление, чтобы коррупционеры сами попали в подготовленную ловушку. Одно преступление влечет другое, большее.

Правы и те, кто говорит, что российская агентура годами открыто работает в правительстве, парламенте и офисе президента. Люди напрямую зависимые от Москвы принимают ключевые решения. Об их российских связях много написано публично, а они до сих пор там.

Теперь перейдем к еще более широкому контексту.

Правы и те, кто говорит, что политический кризис чрезвычайно ослабит Украину. У нас есть огромный скандал с коррупцией и государственной изменой в непосредственном окружении президента Украины. И момент для этого очень неблагоприятный: на фронте критическая ситуация, Россия готовится к последней попытке прорвать фронт, а если не получится, то может прибегнуть весной к массовой мобилизации; а общество истощено и эмоционально выгорело, начинается темная и холодная зима; а бюджет не утвержден, а денег негде взять, Украина рискует впервые за время большой войны оказаться с незакрытой дырой в бюджете. Как раз начинается миссия МВФ, разворачивается обсуждение судьбы замороженных российских активов, то есть момент действительно максимально неблагоприятный.

Правы и те, кто говорит, что момент сейчас максимально неблагоприятный для коррупционного скандала, а когда будет благоприятнее? Через пару месяцев истощение фронта и тыла еще углубится, финансовый кризис также, так что эффект от плохих новостей был бы еще хуже. Нет благоприятного момента для подобных скандалов.

Правы и те, кто говорит, что сделать президента Украины "хромой уткой" является частью плана навязать Украине неприемлемые условия "гнилого соглашения": не имея поддержки ни внутри страны, ни в международном сообществе, президент Украины не сможет эффективно противостоять западному (прежде американскому) давлению.

Правы и те, кто говорит, что весомые силы на Западе сейчас заинтересованы не только в принуждении Украины к невыгодному и неприемлемому миру, но и в срыве украинских вооруженных (прежде всего, ракетных) программ. Украина стала выглядеть слишком сильной в плане военных инноваций, что пугает западных политиков и вызывает недовольство у западных оружейников.

Правы и те, кто говорит, что монополизация определенных ключевых отраслей, по сути, является российской спецоперацией для уменьшения украинской устойчивости, а коррупция здесь идет бонусом. То же можно сказать о влиянии фигурантов расследования на назначение чиновников (и даже на саму структуру правительства – помните, я критиковал идиотское объединение министерств, а теперь мы знаем, благодаря кому это произошло), потому что уменьшение возможности Украины здесь цель, а коррупция идет бонусом.

Правы и те, кто говорит, что атаки одновременно идут на всех лидеров предстоящей президентской гонки, чтобы подорвать послевоенный политический процесс и вернуть наконец Украину в конюшне "русского мира".

Если вы дочитали до этого места и не умерли, пора перевести дух.

Мы с вами попытались посмотреть на ситуацию в ее сложности, многослойности и многомерности. Так выглядит реальная жизнь, в отличие от глянцевых картинок.

Умение жить в этом мире и не коллапсировать от его сложности является ключевым навыком сегодняшнего дня.

К чему я все это написал? Чтобы доказать, что в чрезвычайной ситуации спасут только чрезвычайные меры.

Что теперь делать?

У нас классическая ситуация "проигрыш-проигрыш". Нас учили всегда пытаться найти выигрыш-выигрыш (игра с положительной суммой), чтобы избегать выигрыш-проигрыш (игра с нулевой суммой). Но в нынешнем случае это нам даже недоступно. Что бы мы ни делали, будет хуже. (Постойте, не умирайте, дальше будет.)

Клеймя коррупцию, играем ли мы сейчас на руку россиянам? Однозначно.

Клеймя коррупцию, даем ли Западу инструмент для давления на Украину? Однозначно.

И наоборот, толеруя коррупцию, мы также играем на руку россиянам и западным "миротворцам". Только еще больше.

Мы сами сюда попали, мы сами вошли в эту ловушку.

Выход из такой ловушки лежит только через правду, а не ложь.

Через открытость, а не замалчивание.

Через демократию, а не автократию.

Через горизонтали, а не вертикали.

Разбить стеклянные стены лжи, рискуя порезаться обломками, лучше, чем позволить этим стенам лжи раздавить тебя.

Если играешь в "проигрыш-проигрыш", стратегия игры только одна – выйти из игры как можно раньше. Пока проигрыш не скопился.

Обострение заболевания является первым шагом к лечению.

Я проведу параллель с осенью 2013 года. Революция Достоинства погрузила страну в глубокий политический кризис, открывший ворота российской агрессии. Аннексия Крыма и все последующие события основывались россией на этом кризисе.

Но российская агрессия, как мы понимаем, произошла бы все равно. Ее причиной было нежелание россии мириться с существованием Украины как независимого государства, избравшего европейский курс. И мы прекрасно понимаем, что без пламени Революции Достоинства общество не сформировало бы силы, которые дали первый отпор российской агрессии во время АТО.

И так же у Украины не было бы перспектив в случае, если вместо прямой агрессии россия прибегла бы к методу "варки лягушки на медленном огне", заливая Украину деньгами, культурой и агентурой. Пример Белоруссии у нас перед глазами.

С этой точки зрения, чем раньше произойдет обострение, тем лучше.

Оно произошло.

Теперь давайте разберемся с корнями зла, чтобы найти путь к решению проблем.

Первым корнем зла является чрезмерная монополизация власти, это не оправдано даже во время войны. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. "Дорогие друзья" похоронили не одного президента.

Вторым корнем зла является отсутствие политического процесса и свободы медиа. Это нужно даже во время войны. Да, это будет выглядеть как перманентный политический скандал, который утомляет и обессиливает. Но лучше такой перманентный скандал, чем скопление и взрыв. Потому что взрыв может разорвать.

Третьим корнем зла является концентрация власти над правоохранительными органами. Да, в противном случае мы будем иметь позорные политические игры с привлечением правоохранителей, но это лучше, чем то, что имеем сейчас, когда все рычаги в одной руке.

Иными словами, демократия выглядит ужасающе, но все остальное еще хуже, гораздо хуже.

Четвертым корнем зла является молчание чиновников. Нельзя мириться с явным злом, таким как коррупция на крови, оправдывая свое молчание возможностью в это время делать добрые дела во благо страны. Именно так поступают многие чиновники и члены парламента. Многих из вас я предупреждал лично и не раз. Если не услышите сейчас, дальше будет ужаснее.

Пятым корнем зла является молчание общества. Страшно подумать, что было бы, если бы не "картоночный Майдан". Как я писал, скорее всего, Евросоюз сделал бы вывод о сознательном отказе Украины от евроинтеграции и изменении геополитического курса. Со всеми последствиями, вплоть до быстрого военного поражения из-за нехватки европейской поддержки.

Шестым корнем зла является отсутствие реформ. Перезагрузка правоохранительных органов блокируется годами, равно как перезагрузка таможни и других важных институций.

Седьмым корнем зла является формирование власти из лояльных, а не профессиональных. Профессиональных судят, лояльным дают возможность убежать. Профессиональные могут предотвратить проблемы, лояльные будут молчать даже тогда, когда будут видеть проблему и иметь талант и полномочия вовремя ее уладить.

Что теперь делать?

Власти еще недооценивают масштабы проблемы и пытаются спустить ее на тормозах. Это ошибка. Как я сказал, ящик Пандоры открыт, из него дальше полезут еще худшие чудовища. Мы будем шокированы не только масштабной коррупцией в тех сферах, где мы об этой коррупции годами знали в деталях, но и государственной изменой на высших уровнях, где досье на предателей годами открыто публикуется в медиа.

Мы все знали. Почему же мы в шоке?

Накопилось и прорвало. Лучше раньше.

Что делать?

Утверждаю, что нас спасут только радикальные действия. Нерешительные и половинчатые меры только дадут накопиться энергии взрыва, не говоря уже о умалчивании и отграничении. Враги воспользуются каждой нашей задержкой и колебаниями.

1. Я уже писал неоднократно, что ключ к решению многих проблем страны – публичное обязательство президента не идти на второй срок. Это позволит начать необходимые изменения в стране и войти в историю победителем и реформатором. Все равно он не выигрывает выборы с этим бременем. Лучше не идти в историю с позором.

2. Ключ к разрешению любого политического кризиса – парламент. Именно парламент спасал Украину во всех политических кризисах новейшей истории. Сейчас у нас нет ни однопартийного большинства, ни парламентской коалиции. Это лишает Украину инструментов выхода из кризиса. Нам нужна коалиция немедленно.

3. Правительство национального спасения. Я писал неоднократно, что не верю в правительство национального единства, где вместе работают разные политические силы, во время такого кризиса. Правительство должно состоять из независимых профессионалов без политических амбиций. Такие люди есть, но они в правительство не пойдут, потому что нет доверия, а есть несправедливые обвинения. Только выполнение первых двух пунктов вместе с авторитетным неполитическим премьером убедит их положить жизнь на алтарь свободы – как это делают каждый день защитники и защитницы Украины.

4. Отставка министров, являющихся фигурантами расследований, обязательна и немедленна. Тем, кто появится на опубликованных в ближайшее время пленках, стоит уже сейчас подавать в отставку самим. Отставка правления Энергоатома и внутренний аудит являются немедленными задачами. Попытка переложить ответственность на недееспособный наблюдательный совет выглядит смешно.

5. Отставка правительства к формированию парламентской коалиции ничего не решает, только усугубляет проблемы. Нового правительства не будет, а будут руководить и.о. (исполняющие обязанности) из старого правительства. Это ослабляет государственное управление.

6. Немедленно разблокировать открытые конкурсы на руководителей правоохранительных органов, которые много лет заблокированы.

7. Немедленно почистить власть от открытой российской агентуры (все фамилии известны). Эти люди могут приносить пользу как специалисты, потому их и взяли. Но вред на порядок больше. Они работают не на Украину.

8. Открытая и взвешенная публичная коммуникация. Специалисты уже дали немало советов, но пока все делается наоборот.

Ничего из этого не будет сделано. Поэтому все будет еще хуже, вплоть до того момента, пока не начнется вышеизложенное лечение.

Если ничего не делать, можно потерять страну.

И это уже не шутка.

Сейчас сбываются лучшие мечты Путина.

Давайте не давать ему победы. Хотя бы из уважения к уже принесенным жертвам.