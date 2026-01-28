Для розуміння важливості визначень. Останнім часом партнерами України та й нашими офіційними особами використовується словосполучення "територіальні питання", "територіальні поступки", "територіальні компроміси"…

Фото: oporaua.org

Давайте визначимося з дефініціями!

Територіальний компроміс – це, коли на скелястому маленькому острові Меркет (в три гектара площею) проходить фінсько-шведський кордон суходолом і фіни побудували колись тут свій маяк, як потім зʼясувалося – трохи далі лінії кордону. Шведам це сильно не сподобалося. Тому після довгих переговорів було зроблено демаркацію. Кордон змінили й надали шведам точно такий шматок землі вже на бувшій фінській території. Обчислення лінії кордону й уточнення його демаркації відбуваються кожні 25 років.

Оце можна назвати - територіальний компроміс.

А те, що засіло у хворих російських мізках – це вороже захоплення чужої території. Навіть, не рейдерство. Навіть, не грабіж… Тупо – розбій. На геополітичному рівні.

Тільки дайте слабину, тільки покажіть їм, що готові до такого ходу думок – на цьому не зупиняться. Будуть вимагати віддати більше й більше, аж поки все не віддасте!