09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:42  28 січня
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
28 січня 2026, 09:34

Гра термінами: як під виглядом "компроміс" легалізують захоплення територій

28 січня 2026, 09:34
Для розуміння важливості визначень. Останнім часом партнерами України та й нашими офіційними особами використовується словосполучення "територіальні питання", "територіальні поступки", "територіальні компроміси"…
Фото: oporaua.org
Давайте визначимося з дефініціями!

Територіальний компроміс – це, коли на скелястому маленькому острові Меркет (в три гектара площею) проходить фінсько-шведський кордон суходолом і фіни побудували колись тут свій маяк, як потім зʼясувалося – трохи далі лінії кордону. Шведам це сильно не сподобалося. Тому після довгих переговорів було зроблено демаркацію. Кордон змінили й надали шведам точно такий шматок землі вже на бувшій фінській території. Обчислення лінії кордону й уточнення його демаркації відбуваються кожні 25 років.

Оце можна назвати - територіальний компроміс.

А те, що засіло у хворих російських мізках – це вороже захоплення чужої території. Навіть, не рейдерство. Навіть, не грабіж… Тупо – розбій. На геополітичному рівні.

Тільки дайте слабину, тільки покажіть їм, що готові до такого ходу думок – на цьому не зупиняться. Будуть вимагати віддати більше й більше, аж поки все не віддасте!

Україна війна завершення війни перемовини територіальна цілісність територія територіальні поступки
 
