Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
16 грудня 2025, 21:02

Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир

16 грудня 2025, 21:02
Місце переговорів має значення
Місце переговорів має значення
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Якщо Берлін, Лондон, Париж чи Брюссель, навіть, Вашингтон – якось зрозуміліше й спокійніше.

Як тільки Оман чи, навіть, Маямі – чомусь вже все не так прозоро й зразу багато питань виникає…

Не так вже й давно була така добра практика, можна сказати – традиція, що приїжджали, переважно, до Києва.

Треба відновити, якщо наші партнери дійсно щиро вболівають за довготривалий мир.

