Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир
Місце переговорів має значення
Місце переговорів має значення
Якщо Берлін, Лондон, Париж чи Брюссель, навіть, Вашингтон – якось зрозуміліше й спокійніше.
Як тільки Оман чи, навіть, Маямі – чомусь вже все не так прозоро й зразу багато питань виникає…
Не так вже й давно була така добра практика, можна сказати – традиція, що приїжджали, переважно, до Києва.
Треба відновити, якщо наші партнери дійсно щиро вболівають за довготривалий мир.
Росія відкинула пропозицію ЄС про різдвяне перемир’яВсі новини »
16 грудня 2025, 20:32Українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні
16 грудня 2025, 19:59Зеленський розповів, чи плануються референдум і вибори в Україні
16 грудня 2025, 09:11
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:44Німеччина передасть Україні партію американських ракет класу "повітря–повітря"
16 грудня 2025, 20:36Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів
16 грудня 2025, 20:35Росія відкинула пропозицію ЄС про різдвяне перемир’я
16 грудня 2025, 20:32Чотири авто потрапили в ДТП на Рівненщині: постраждали чоловік, дружина та дитина
16 грудня 2025, 20:24Чи готові США реально вступити у конфлікт із Росією в разі нової агресії?
16 грудня 2025, 20:12Святослав Вакарчук заспівав колядку в Лондоні на благодійному концерті
16 грудня 2025, 20:03Українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні
16 грудня 2025, 19:59Запорізька АЕС знову на межі блекауту: працює лише одна лінія електропостачання
16 грудня 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »