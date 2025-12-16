Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир

Місце переговорів має значення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо Берлін, Лондон, Париж чи Брюссель, навіть, Вашингтон – якось зрозуміліше й спокійніше.

Як тільки Оман чи, навіть, Маямі – чомусь вже все не так прозоро й зразу багато питань виникає…

Не так вже й давно була така добра практика, можна сказати – традиція, що приїжджали, переважно, до Києва.

Треба відновити, якщо наші партнери дійсно щиро вболівають за довготривалий мир.