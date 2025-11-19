История о магическом столе на Банковой

Есть такой один стол на Банковой, который должен помнить многое из новейшей украинской истории

Есть такой один стол на Банковой, который должен помнить многое из новейшей украинской истории

Фото: ОП

Стол велик как Печерские холмы, широк как Днепр, одним словом – монументальный. Возможно не так удобен, как современная офисная мебель, но своей широтой и глубокими коричневыми, черными и зелеными оттенками всегда напоминал об особой роли и ответственности тех, в чьи кабинеты волей судьбы он попадал.

За ним в разное время сидели очень влиятельные лица: руководитель ЦК компартии Украины, президент Украины, глава администрации президента Украины, заместители плавания АП. А теперь он, к тому же, попал неожиданно в офис. Правда в непростой, а в Офис президента.

Этот очень нетривиальный стол сохранял свое постоянство в конструкции до тех пор, пока не нашелся пользователь, по поручению которого к столу приделали еще и корявый короб с сейфом. Поговаривали, что стол был свидетелем как этот господин что-то клал или прятал привычным движением руки в сейф при встречах с посетителями.

Когда его время управлять закончилось, то сейф был "с мясом" вырван и вынесен в неизвестном направлении. К счастью, стол особо не пострадал. У него настал период более спокойный, когда последующие пользователи ничего с ним не делали, ведь лучше понимали, что они здесь временно, а стол – вечный.

Старожилы также говорили, что есть у этого стола одно интересное свойство: если за ним сидит человек с искренними намерениями, и стол не стал свидетелем коррупционных случаев, или (не дай Бог) государственной измены – он тому человеку якобы дает и дальше работать на других должностях, а еще и иногда притягивает через некоторое время к себе. А если что-то совсем не так – то может разрушать судьбы (некоторые современники шепотом говорили, что даже уносить жизнь).

Стол до сих пор там, на Банковой. Ему везло во все эти десятилетия исторических перемен. Вынести его сложно. Пробовали. Говорят, даже невозможно. Сейф можно вырвать из него и вынести, а стол – нет. Есть в этом какая-то магия.

Каждый сидевший и еще сидящий за этим столом (да и не только за ним) в мрачном здании на Банковой должен помнить, что он – не первый и не последний. А дальнейшая его судьба зависит от того, что этот стол (и другие) за его период службы увидели и услышали.

Так что нынешние и последующие чиновники обращайте внимание, что ничего незамеченного не бывает и все имеет свои последствия. Если не верите – вспомните тогда когда-то эту историю о непростом столе, который многое помнит на своем возрасте!