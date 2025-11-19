11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
19 ноября 2025, 11:36

История о магическом столе на Банковой

19 ноября 2025, 11:36
Читайте також українською мовою
Есть такой один стол на Банковой, который должен помнить многое из новейшей украинской истории
Есть такой один стол на Банковой, который должен помнить многое из новейшей украинской истории
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Стол велик как Печерские холмы, широк как Днепр, одним словом – монументальный. Возможно не так удобен, как современная офисная мебель, но своей широтой и глубокими коричневыми, черными и зелеными оттенками всегда напоминал об особой роли и ответственности тех, в чьи кабинеты волей судьбы он попадал.

За ним в разное время сидели очень влиятельные лица: руководитель ЦК компартии Украины, президент Украины, глава администрации президента Украины, заместители плавания АП. А теперь он, к тому же, попал неожиданно в офис. Правда в непростой, а в Офис президента.

Этот очень нетривиальный стол сохранял свое постоянство в конструкции до тех пор, пока не нашелся пользователь, по поручению которого к столу приделали еще и корявый короб с сейфом. Поговаривали, что стол был свидетелем как этот господин что-то клал или прятал привычным движением руки в сейф при встречах с посетителями.

Когда его время управлять закончилось, то сейф был "с мясом" вырван и вынесен в неизвестном направлении. К счастью, стол особо не пострадал. У него настал период более спокойный, когда последующие пользователи ничего с ним не делали, ведь лучше понимали, что они здесь временно, а стол – вечный.

Старожилы также говорили, что есть у этого стола одно интересное свойство: если за ним сидит человек с искренними намерениями, и стол не стал свидетелем коррупционных случаев, или (не дай Бог) государственной измены – он тому человеку якобы дает и дальше работать на других должностях, а еще и иногда притягивает через некоторое время к себе. А если что-то совсем не так – то может разрушать судьбы (некоторые современники шепотом говорили, что даже уносить жизнь).

Стол до сих пор там, на Банковой. Ему везло во все эти десятилетия исторических перемен. Вынести его сложно. Пробовали. Говорят, даже невозможно. Сейф можно вырвать из него и вынести, а стол – нет. Есть в этом какая-то магия.

Каждый сидевший и еще сидящий за этим столом (да и не только за ним) в мрачном здании на Банковой должен помнить, что он – не первый и не последний. А дальнейшая его судьба зависит от того, что этот стол (и другие) за его период службы увидели и услышали.

Так что нынешние и последующие чиновники обращайте внимание, что ничего незамеченного не бывает и все имеет свои последствия. Если не верите – вспомните тогда когда-то эту историю о непростом столе, который многое помнит на своем возрасте!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента Банкова стол власть чиновники
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
РФ уничтожила новое современное отделение Укрпочты во Львове
19 ноября 2025, 12:25
Из ЕС экстрадировали украинца, причастного к международному наркобизнесу
19 ноября 2025, 12:15
Бывший топчиновник возместил государству 130 миллионов убытков
19 ноября 2025, 11:48
Зимняя поддержка: как получить 1000 грн от государства
19 ноября 2025, 11:29
Посол ЕС в Украине отреагировала на российский удар по Тернополю
19 ноября 2025, 11:24
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 11:15
В Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грн
19 ноября 2025, 11:11
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
19 ноября 2025, 11:08
В Киев прибыли представители Пентагона
19 ноября 2025, 10:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »