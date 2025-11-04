В этой войне нужны новые решения, которые бы не позволили ее затягивать на годы. Очевидно, необходимо лишить агрессора иллюзий возможности дальнейших захватов территории Украины без катастрофических для него последствий

Иллюстративное фото: pixabay

Если Украина вместе с США и другими партнерами хотят усилить переговорную позицию, то необходимо применять дополнительные рычаги и аргументы. Одним из них могло быть привлечение частных военных компаний (ЧВК), в первую очередь – американских и британских.

Почему дискуссия по этому поводу фактически прекратилась? Почему лежит "мертвым грузом" проект Закона Украины о международных оборонных компаниях? Почему нет анализа применения подобного рода возможностей в настоящем моменте войны и предложений Кабинета Министров именно в этой сфере? Судя по свежим "зимним инициативам", деньги же появились.

Мы понимаем, что использование ЧВК – не о прямом привлечении к боевым действиям, понимаем, что здесь нужно четко все определить в нормативно-правовой базе и что это прежде всего бизнес. Но вряд ли найдет обоснованное отрицание того, что быстрое создание надлежащих фортификационных сооружений, логистическая поддержка, охрана объектов, в том числе тех же месторождений полезных ископаемых (как там бизнес-соглашения с США?), могли бы уменьшить нагрузку на Силы обороны Украины и к тому же дать четкий сигнал российским захватчикам о присутствии дополнительных интересов в Украине тех же США или Великобритании.

Да. Это вряд ли сейчас остановит агрессора от продолжения атак на гражданские объекты, в том числе под охраной ЧВК, но, как свидетельствует история, в подобных ситуациях последствия всегда были. Так или иначе.

Чувствуется, что британская, а возможно, и американская сторона именно сейчас могут рассмотреть такое предложение.

Пока "желающие" станут "решительными" пройдет много времени, а нам нужна поддержка и новые решения УЖЕ СЕЙЧАС! Привлечение частных военных кампаний могло бы быть одним из таких дополнительных решений.