Звонок Трампа Си: что за кулисами наших переговоров

Разговор Трампа и Си, похоже, помимо всего прочего преследовал цель проинформировать КНР о переговорах по войне в Украине

Речь шла о вмешательстве или влиянии Китая? Маловероятно. Более похоже, что Трамп просто поставил в известность КНР.

1. США пытаются ускорить переговорные процессы. Их логика проста – заморозка конфликта сейчас под гарантии Трампа (хотите понять больше об этой логике, спросите у чата GPT о логике США в Газе).

2. Главные противники этого подхода Европа, переживающая из-за отсутствия гарантий безопасности для себя (слово Трампа их не очень устраивает). Нынешние переговоры с точки зрения европейцев – это переговоры об гарантиях безопасности.

3. При этом мы катастрофически финансово зависимы от Европы: нет европейских денег – нет ничего. И в этом плане наши переговоры – это часть переговоров ЕС, где мы, особенно на фоне коррупционного скандала и отсутствия денег с 1.03.26, очень ограничены. Мы стали частью этих переговоров сразу после инаугурации Трампа. Но год назад наши позиции были гораздо сильнее.

4. Китай ждет. Почему? Ибо даже если завтра наступит мир, ЕС и Украина будут нуждаться в нем. Та модель экономического сосуществования, которую навязывает США, не может быть прочной, потому что нет ни гарантий безопасности, ни экономических профитов. С другой стороны Китай, похоже, не очень верит в скорые решения: пока ни Путин не готов к этому, ни ЕС.

5. Несмотря на это, мы, похоже, вошли в короткий период окна возможностей тех же быстрых решений. И здесь мяч на стороне Путина. США в очередной раз готовы ему предложить территории и частичное возвращение в мировую политику (постепенное снятие политических и экономических санкций). Хватит ли это Путину, грезящему третьим полюсом мира – неясно. Особенно, если учесть, что ЕС имеет контрольный пакет акций в снятии санкций.

