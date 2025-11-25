08:50  25 ноября
В Киеве во время обстрела женщину с ребенком не пустили в укрытие: полиция проводит проверку
09:00  25 ноября
Актер Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: артиста госпитализировали
00:55  25 ноября
Певец Melovin впервые рассказал подробно о своей помолвке с военным: кто стал его избранником
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
25 ноября 2025, 10:44

Звонок Трампа Си: что за кулисами наших переговоров

25 ноября 2025, 10:44
Читайте також українською мовою
Разговор Трампа и Си, похоже, помимо всего прочего преследовал цель проинформировать КНР о переговорах по войне в Украине
Разговор Трампа и Си, похоже, помимо всего прочего преследовал цель проинформировать КНР о переговорах по войне в Украине
Фото: foxnews.com
Читайте також
українською мовою

Речь шла о вмешательстве или влиянии Китая? Маловероятно. Более похоже, что Трамп просто поставил в известность КНР.

1. США пытаются ускорить переговорные процессы. Их логика проста – заморозка конфликта сейчас под гарантии Трампа (хотите понять больше об этой логике, спросите у чата GPT о логике США в Газе).

2. Главные противники этого подхода Европа, переживающая из-за отсутствия гарантий безопасности для себя (слово Трампа их не очень устраивает). Нынешние переговоры с точки зрения европейцев – это переговоры об гарантиях безопасности.

3. При этом мы катастрофически финансово зависимы от Европы: нет европейских денег – нет ничего. И в этом плане наши переговоры – это часть переговоров ЕС, где мы, особенно на фоне коррупционного скандала и отсутствия денег с 1.03.26, очень ограничены. Мы стали частью этих переговоров сразу после инаугурации Трампа. Но год назад наши позиции были гораздо сильнее.

4. Китай ждет. Почему? Ибо даже если завтра наступит мир, ЕС и Украина будут нуждаться в нем. Та модель экономического сосуществования, которую навязывает США, не может быть прочной, потому что нет ни гарантий безопасности, ни экономических профитов. С другой стороны Китай, похоже, не очень верит в скорые решения: пока ни Путин не готов к этому, ни ЕС.

5. Несмотря на это, мы, похоже, вошли в короткий период окна возможностей тех же быстрых решений. И здесь мяч на стороне Путина. США в очередной раз готовы ему предложить территории и частичное возвращение в мировую политику (постепенное снятие политических и экономических санкций). Хватит ли это Путину, грезящему третьим полюсом мира – неясно. Особенно, если учесть, что ЕС имеет контрольный пакет акций в снятии санкций.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Дональд Трамп Украина США война мирный план мирный план Трампа
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Тернополе продолжается поиск без вести пропавших после ракетного удара
25 ноября 2025, 10:58
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 10:48
Из-за ночного удара врага пострадали четверо жителей Киевщины
25 ноября 2025, 10:32
В Ровенской области горело военное авто: спецназовцы задерживали злоумышленника
25 ноября 2025, 10:30
Массированная атака: ПВО ночью обезвредила 14 ракет и 438 российских беспилотников
25 ноября 2025, 10:20
Стрельба в Чернигове: полиция задержала вооруженного мужчину
25 ноября 2025, 10:09
В Буче подростки запускали пиротехнику в людей: составили протоколы на родителей
25 ноября 2025, 09:56
Россияне во время атаки применили 22 ракеты разных типов и более 460 дронов – Зеленский
25 ноября 2025, 09:47
В Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник: погиб водитель
25 ноября 2025, 09:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »