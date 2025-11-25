10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
У Києві під час обстрілу жінку з дитиною не пустили в укриття: поліція проводить перевірку
Актор Арам Арзуманян впав в оркестрову яму під час вистави: артиста госпіталізували
Вадим Денисенко
Дзвінок Трампа Сі: що за кулісами наших переговорів

Розмова Трампа і Сі, схоже, крім всього іншого мала на меті проінформувати КНР про переговори по війні в Україні
Чи ішлося про втручання чи впливи Китаю? Малоімовірно. Більше схоже, що Трамп просто поставив до відома КНР.

1. США пробують прискорити переговорні процеси. Їхня логіка проста – заморозка конфлікту зараз під гарантії Трампа (хочете зрозуміти більше про цю логіку, запитайте в чата GPT про логіку США в Газі).

2. Головні противники цього підходу Європа, яка переживає через відсутність гарантій безпеки для себе (слово Трампа їх не дуже влаштовує). Нинішні переговори з точки зору європейців – це переговори про їхні гарантії безпеки.

3. При цьому ми є катастрофічно фінансово залежними від Європи: нема європейських грошей – нема нічого. І в цьому плані наші переговори – це частина переговорів ЄС, де ми, особливо на фоні корупційного скандалу та відсутності грошей з 1.03.26 є дуже обмеженими. Ми стали частиною цих переговорів відразу після інавгурації Трампа. Але рік тому наші позиції були набагато сильнішими.

4. Китай чекає. Чому? Бо навіть якщо завтра наступить мир, ЄС і Україна потребуватимуть його. Та модель економічного співіснування, яку навʼязує США не може бути тривкою, бо немає ні безпекових гарантій, ні економічних профітів. З іншої сторони Китай, схоже не дуже вірить в швидкі рішення: поки ані Путін не готовий до цього, ані ЄС.

5. Попри все це, ми, схоже, ввійшли в короткий період вікна можливостей тих самих швидких рішень. І тут мʼяч на стороні Путіна. США вчергове готові йому запропонувати території та часткове повернення в світову політику (поступове зняття політичних і економічних санкцій). Чи вистачить це Путіну, який марить третім полюсом світу – неясно. Особливо, якщо зважити на те, що ЄС має контрольний пакет акцій в знятті санкцій.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

