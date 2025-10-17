09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
01:30  17 октября
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
00:50  17 октября
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
17 октября 2025, 08:08

Треугольник Трамп-Путин-Зеленский: что стоит за переговорами

17 октября 2025, 08:08
Читайте також українською мовою
Разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира – переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября
Разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира – переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

1. На Аляске Путин сумел убедить Трампа, что можно вести переговоры до прекращения огня. Только изменение этой формулы важно для понимания дальнейших изменений. Думаю, формула: "сначала мир, а затем переговоры" – это главный вопрос переговоров Трамп-Зеленский. Ее поддержка или не поддержка – главный ответ на вопрос, возможен ли мир в ближайшее время, хотя бы теоретически.

2. Стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны Россия начнет резко терять нефтяные прибыли. При этом Томагавки остаются главной страшилкой Вашингтона: если Россия не прекращает войну, "украинские Томагавки" разбивают нефтеперевалку на Балтике.

3. Стратегия Путина также более-менее ясна – он тянет время и продолжает предлагать Трампу мифическую добычу редкоземов в России. Параллельно, у Путина, есть свои страшилки: он демонстрирует, что активно готовится к мобилизации. И показывает, что может ударить по Европе. Его цель – обменять покой НАТО на Украину. Наша задача – не допустить этого.

4. Главная красная линия Путина сейчас – Донбасс. Остановить войну без контроля над Донбассом может только под страхом за свою жизнь.

5. Встреча в Будапеште (будет она или не будет, сейчас неважно) – это двойная игра Трампа. С одной стороны, он поддерживает Орбана перед апрельскими выборами-2026. Но главная цель – получить определенный переговорный плацдарм перед переговорами с Китаем. Россия не может быть 100% сателлитом Китая в данный момент. В идеале, Трамп хотел бы получить хоть какой-нибудь вариант мира. Не получится, тогда важная программа минимум – не допустить общую позицию РФ и Китая. Хотя, по-моему, здесь американцы явно переоценивают роль Москвы в современной мировой истории.

Ну а что касается мира, то его вероятность довольно низкая. Хотя и больше нуля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Дональд Трамп Россия Украина США война мир интересы Tomahawk
 
Подписывайтесь на RegioNews
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Нетрезвый киевлянин заблокировал дорогу и разбил стекло автобуса: получил более 5 лет тюрьмы
17 октября 2025, 10:52
70 вражеских дронов атаковали Украину: как отработала ПВО
17 октября 2025, 10:38
Будапештские переговоры: чего ждать Украине и миру
17 октября 2025, 10:13
В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества
17 октября 2025, 09:53
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
17 октября 2025, 09:41
Массированная атака на Кривой Рог: ПВО сбила 22 дрона
17 октября 2025, 09:15
Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 17 октября
17 октября 2025, 08:56
Переговоры Зеленского и Трампа: известно, когда начнется встреча
17 октября 2025, 08:39
В Одесской области правоохранитель с сообщником переправляли мужчин за границу за $18 000
17 октября 2025, 08:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »