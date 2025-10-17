Треугольник Трамп-Путин-Зеленский: что стоит за переговорами

Разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира – переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября

Иллюстративное фото: из открытых источников

1. На Аляске Путин сумел убедить Трампа, что можно вести переговоры до прекращения огня. Только изменение этой формулы важно для понимания дальнейших изменений. Думаю, формула: "сначала мир, а затем переговоры" – это главный вопрос переговоров Трамп-Зеленский. Ее поддержка или не поддержка – главный ответ на вопрос, возможен ли мир в ближайшее время, хотя бы теоретически.

2. Стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны Россия начнет резко терять нефтяные прибыли. При этом Томагавки остаются главной страшилкой Вашингтона: если Россия не прекращает войну, "украинские Томагавки" разбивают нефтеперевалку на Балтике.

3. Стратегия Путина также более-менее ясна – он тянет время и продолжает предлагать Трампу мифическую добычу редкоземов в России. Параллельно, у Путина, есть свои страшилки: он демонстрирует, что активно готовится к мобилизации. И показывает, что может ударить по Европе. Его цель – обменять покой НАТО на Украину. Наша задача – не допустить этого.

4. Главная красная линия Путина сейчас – Донбасс. Остановить войну без контроля над Донбассом может только под страхом за свою жизнь.

5. Встреча в Будапеште (будет она или не будет, сейчас неважно) – это двойная игра Трампа. С одной стороны, он поддерживает Орбана перед апрельскими выборами-2026. Но главная цель – получить определенный переговорный плацдарм перед переговорами с Китаем. Россия не может быть 100% сателлитом Китая в данный момент. В идеале, Трамп хотел бы получить хоть какой-нибудь вариант мира. Не получится, тогда важная программа минимум – не допустить общую позицию РФ и Китая. Хотя, по-моему, здесь американцы явно переоценивают роль Москвы в современной мировой истории.

Ну а что касается мира, то его вероятность довольно низкая. Хотя и больше нуля.