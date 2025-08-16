09:49  16 августа
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
16 августа 2025, 10:11

На Аляске договорились договариваться. Что это значит?

16 августа 2025, 10:11
Отказ от обеда – лучше всего характеризует то, что было на Аляске. Шанс, который мы имели в завершение войны, разбился о рюриков, половцев и австрийские штабы. Итак, что дальше?
фото: Reuters
1. Страхи (истерия) многих украинцев о том, что Трамп нас сдаст оказались, мягко говоря, преувеличенными. Стоит сразу отметить, разгонявшие эту истерию эксперты сегодня придумают массу новых страшилок, но факт остается фактом: нас никто не сдал.

2. Российская идея бизнес-соглашения в обмен на территории, похоже, не сработала. Стороны договорились продолжить диалог, но его потенциальная результативность резко уменьшается. Путин, похоже, выторговал немного времени. Но он проиграл самое главное: мобильность. Он резко сузил себе поле для маневров и, де-факто стремительно падает в объятия Китая. Из технологического вассалитета он ускоряет движение в сторону политического вассалитета.

3. Судя по всему, переговоры низшего уровня еще продолжатся, но они, похоже, имеют немного шансов на логическое завершение. Если в течение двух месяцев не будут достигнуты какие-либо результаты (вероятность низкая), мы перейдем в следующую стадию: вопрос войны будет решаться в ходе переговоров Китай-США. Иными словами, новое переговорное окно возможностей откроется не раньше конца года, а реально весной 2026 года.

4. Для нас теперь есть два главных вопроса: объявит ли Путин мобилизацию осенью (вероятность выше 50%) и как будет сверстан российский бюджет-2026? У Путина есть две опции: увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и социалке или оставить расходы на уровне 2025 года. От этого будут зависеть возможности российского ВПК и армии.

5. Санкции против Индии заработают и Путин уже к концу года столкнется с потерей трети нефтяных доходов (проще говоря, вторичные санкции будут влиять на экономику РФ).

