Встреча на Аляске: красные линии и наши страхи

Ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В последние дни большая часть нашего фб-сообщества переводит из пустого в пустое свой экзистенциальный страх, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины. Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии. Потому что гарантии – это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения собственных проблем. По-моему, куда продуктивнее для собственной же безопасности (в том числе и текущей психологической) сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, какие наши красные линии. Позволю себе изложить свою версию этих красных линий. Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной, через которую нельзя переступить: 1. Признание оккупированных территорий русскими де-юре. 2. Запрет поставок и производства оружия в Украину. 3. Требование закона о русском языке, как втором государственном. Есть еще один пункт, на котором следует настаивать: это не допущение требования о нейтральности Украины. Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы создания военного альянса в треугольнике Лондон-Варшава-Киев. По-моему, такой подход явно конструктивнее, чем сейчас рассказывать об изменах, который пока даже не существует.

