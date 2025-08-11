07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
11 августа 2025, 08:25

Встреча на Аляске: красные линии и наши страхи

11 августа 2025, 08:25
Читайте також українською мовою
Ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии
Ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В последние дни большая часть нашего фб-сообщества переводит из пустого в пустое свой экзистенциальный страх, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины.

Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии. Потому что гарантии – это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения собственных проблем.

По-моему, куда продуктивнее для собственной же безопасности (в том числе и текущей психологической) сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, какие наши красные линии.

Позволю себе изложить свою версию этих красных линий. Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной, через которую нельзя переступить:

1. Признание оккупированных территорий русскими де-юре.

2. Запрет поставок и производства оружия в Украину.

3. Требование закона о русском языке, как втором государственном.

Есть еще один пункт, на котором следует настаивать: это не допущение требования о нейтральности Украины. Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы создания военного альянса в треугольнике Лондон-Варшава-Киев.

По-моему, такой подход явно конструктивнее, чем сейчас рассказывать об изменах, который пока даже не существует.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война НАТО встреча на Аляске встреча Трампа и Путина мирные переговоры красные линии
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
У Потапа и Насти Каменских, как сообщают, есть сын, проживающий в Испании
11 августа 2025, 12:25
О пренебрежение к военным в тылу: кто имеет право критиковать
11 августа 2025, 12:25
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил женщину на детской площадке
11 августа 2025, 12:13
В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений
11 августа 2025, 12:04
В Киеве растет количество госпитализаций с COVID, все больше пациентов в тяжелом состоянии
11 августа 2025, 11:54
Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов
11 августа 2025, 11:42
На Волыни сообщают о затонувшем человеке: что известно о его гибели
11 августа 2025, 11:25
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
"Оккупанты воют от беспомощности": в ГУР показали уничтожение логистики врага на Сумщине
11 августа 2025, 11:07
Женщина зарезала сожителя во время застолья в многоэтажном доме Днепровского района Киева
11 августа 2025, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »