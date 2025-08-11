07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
11 серпня 2025, 08:25

Зустріч на Алясці: червоні лінії і наші страхи

11 серпня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
Ні на Алясці, ні будь-де інде, ні 15.08, ні через рік чи два не буде підписано договору, який міститиме якісь гарантії
Ні на Алясці, ні будь-де інде, ні 15.08, ні через рік чи два не буде підписано договору, який міститиме якісь гарантії
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Останніми днями велика частина нашої фб-спільноти перекладає з пустого в порожнє свій екзистенційний страх, що на Алясці буде підписано договір між Трампом і Путіним, який не міститиме ніяких гарантій для України.

Хочу відразу сказати: ні на Алясці, ні будь-де інде, ні 15.08, ні через рік чи два не буде підписано договору, який міститиме якісь гарантії. Тому що гарантії - це екзистенційна необхідність захищати когось заради вирішення власних проблем.

Як на мене, куди продуктивніше для власної ж безпеки (в тому числі і поточної психологічної) зосередитися не на тому, як все буде погано, а на тому, які наші червоні лінії.

Дозволю собі висказати свою версію цих червоних ліній. Для мене є три речі, які є абсолютним залізобетонним муром через який не можна переступити:

1. Визнання окупованих територій російськими де-юре.

2. Заборона постачання і виробництва зброї Україною.

3. Вимога закону про російську мову, як другу державну.

Є ще один пункт, на якому варто наполягати: це не допущення вимоги про нейтральність України. Ми не вступимо в НАТО в зрозумілій часовій перспективі, але нейтральність поховає навіть теоретичні плани про створення воєнного альянсу в трикутнику Лондон-Варшава-Київ.

Як на мене, такий підхід явно конструктивніший ніж зараз розповідати про зради, який поки навіть не існує.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна НАТО зустріч на Алясці зустріч Трампа і Путіна мирні переговори червоні лінії
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54
Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42
На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54
У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54
Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
11 серпня 2025, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »