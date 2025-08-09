09:51  09 августа
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
09 августа 2025, 11:47

Трамп, Путин и Аляска: попытка договориться без гарантий

09 августа 2025, 11:47
Встреча на Аляске. Территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украине
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Аляска достаточно удивительный выбор для Путина. С одной стороны это унижение (место, которое Россия продала за бесценок, а причиной продажи стали долги и аферы представителей царской фамилии). С другой — у Путина, похоже, не было выбора: Трамп не хочет ни с кем делить лавры победителя.

Главный принцип США

Прежде чем начать писать о текущей ситуации, мы должны понимать, что главный принцип американской дипломатии сводится к следующей формуле: "решение вопроса не является целью дипломатии. Главная цель – достижение баланса больших систем". И даже Трамп с его несистемностью будет придерживаться этого принципа.

Границы и угрозы

На данный момент, похоже, предложения Трампа предполагают, что линия разграничения является новой границей. В этой связи есть два вопроса, которые пока не имеют ответа. Первое: согласятся ли россияне на это. Второе - отсутствие гарантий, которая выглядит сейчас, как свершившийся факт, который никто не будет обсуждать, как минимум, сейчас. Украина уже заявила, что границы прописаны в Конституции. Россия также не будет менять конституцию. Другими словами, даже если состоятся результативные переговоры, никто никаких гарантий не будет давать.

Санкции

Формат снятия санкций – ключевой вопрос переговоров. Россия, похоже, продвигает идею Дмитриева о создании общих торговых домов, которые под американским флагом будут продавать российские подсанкционные товары в ЕС и в других недружественных странах. Предложение США пока не понятно. Но снятие санкций является базовым триггером для ЕС. Собственно позиция ЕС очень проста: продолжение войны более приемлемо, чем снятие санкций. Но ЕС вынужден пока идти в фарватере США. Как выйти из этого треугольника пока неясно. Но я хочу подчеркнуть: не территории, а именно санкции являются "золотым ключиком2 к результативным переговорам.

Армия, язык, вера

Россияне 100% выставят вопросы языка и церкви и в случае положительного решения предыдущих двух вопросов нас будут нагибать принять соответствующие изменения в законы. Кроме того, мы 100% получим гарантию, что не вступим в НАТО в понятной перспективе. Базовая красная линия для нас – это сохранение ВПК и снабжение оружия. По-моему, это главный вопрос для нас. И здесь нужно добиваться гарантий.

Логика выборов

Мы давно уже живем в логике выборов, которая только усиливается. Если переговоры Трамп-Путин будут результативными, мы получим ужасный срач внутри страны. Со всеми вытекающими последствиями. Хотя зачем ждать переговоров, за следующую неделю мы увидим массу информационных атак всех против всех.

Что будет, если переговоры провалятся?

Трамп продолжит вводить вторичные санкции.

Игра Китая

Китай точно не заинтересован в этих договоренностях. Пекину важно, чтобы Россия пошла на мир не в переговорах с США, а под давлением Китая. Однако сейчас повлиять на позицию Путина Китай вряд ли может.

Также стоит обратить внимание на то, что Путин прекрасно отдает себе отчет: сейчас у него точка бифуркации. Либо он согласится на предложения Трампа или сделает весомый шаг к политическому вассалитету от Китая. По-моему это единственная причина по которой Путин, теоретически, может пойти на предложения Трампа. Но, как обычно, в таких случаях все может сорваться в любой момент. До 15:08 еще очень далеко.

Китай Дональд Трамп Россия санкции США война переговоры Путин встреча на Аляске
 
Путин предлагает неприемлемое: мирная инициатива или дипломатическое представление
