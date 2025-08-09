09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
02:00  09 серпня
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
23:55  08 серпня
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
09 серпня 2025, 11:47

Трамп, Путін і Аляска: спроба домовитися без гарантій

09 серпня 2025, 11:47
Читайте также на русском языке
Зустріч на Алясці. Території і санкції та початок передвиборчих срачів в Україні
Зустріч на Алясці. Території і санкції та початок передвиборчих срачів в Україні
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Аляска достатньо дивний вибір для Путіна. З однієї сторони — це приниження (місце, яке Росія продала за безцінь, а причиною продажу стали борги і афери представників царської фамілії). З іншої — у Путіна, схоже не було вибору: Трамп не хоче ні з ким ділити лаври переможця.

Головний принцип США

Перш ніж почати писати про поточну ситуацію, ми маємо розуміти, що головний принцип американської дипломатії зводиться до наступної формули: "вирішення питання не є ціллю дипломатії. Головна ціль - досягнення балансу великих систем". І навіть Трамп з його несистемністю буде дотримуватися цього принципу.

Кордони і загрози

На цей момент, схоже, пропозиції Трампа передбачають те, що лінія розмежування є новим кордоном. У звʼязку з цим маємо два питання, які поки не мають відповіді. Перше: чи росіяни на це погодяться. Друге - відсутність гарантій, яка виглядає зараз, як доконаний факт, який ніхто не обговорюватиме, як мінімум, зараз. Україна вже заявила, що кордони прописані в Конституції. Росія також не змінюватиме конституцію. Іншими словами, навіть якщо відбудуться результативні переговори, ніхто ніяких гарантій давати не буде.

Санкції

Формат зняття санкцій ключове питання переговорів. Росія, схоже просуває ідею Дмітрієва про створення спільних торгових домів, які під американським прапором будуть продавати російські підсанкційні товари в ЄС та в інших недружніх країнах. Пропозиція США поки не зрозуміла. Але, зняття санкцій є базовим тригером для ЄС. Власне позиція ЄС дуже проста: продовження війни є більш прийнятним ніж зняття санкцій. Але ЄС змушена поки йти в фарватері США. Як вийти з цього трикутника поки неясно. Але я хочу наголосити: не території, а саме санкції є "золотим ключиком" до результативних переговорів.

Армія, мова, віра

Росіяни 100% виставлять питання мови та церкви і в разі позитивного вирішення попередніх двох питань нас будуть нагинати прийняти відповідні зміни до законів. Окрім того, ми 100% отримаємо гарантію, що не вступимо в НАТО у зрозумілій перспективі. Базова червона лінія для нас - це збереження ВПК і постачання зброї. Як на мене, це головне питання для нас. І тут потрібно добиватися гарантій.

Логіка виборів

Ми давно вже живемо в логіці виборів, яка тільки посилюється. Якщо переговори Трамп-Путін будуть результативними, ми отримаємо страшний срач всередині країни. З усіма відповідними наслідками. Хоча, навіщо чекати переговорів, за наступний тиждень ми побачимо масу інформаційних атак всіх проти всіх.

Що буде, якщо переговори проваляться?

Трамп продовжить вводити вторинні санкції.

Гра Китаю

Китай точно не зацікавлений в цих домовленостях. Пекіну важливо, щоб Росія пішла на мир не в переговорах з США, а під тиском Китаю. Проте, зараз, вплинути на позицію Путіна Китай навряд чи може.

Також варто звернути увагу на те, що Путін прекрасно усвідомлює: зараз у нього точка біфуркації. Або він погодиться на пропозиції Трампа або зробить вагомий крок до політичного васалітету від Китаю. Як на мене це єдина причина по якій Путін, теоретично, може піти на пропозиції Трампа.
Але, як завжди, в таких випадках, все може зірватися в будь-який момент. До 15.08 ще дуже далеко.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай Дональд Трамп Росія санкції США війна перемовини Путін зустріч на Алясці
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін пропонує неприйнятне: мирна ініціатива чи дипломатична вистава
09 серпня 2025, 13:46
Бізнес на межі фронту: як підтримують підприємців на Харківщині
09 серпня 2025, 13:28
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
09 серпня 2025, 13:00
У Києві підлітки зняли провокативне відео в поліцейській формі — відповідатимуть батьки
09 серпня 2025, 12:44
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09 серпня 2025, 12:12
Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей
09 серпня 2025, 11:04
Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент
09 серпня 2025, 10:42
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися
09 серпня 2025, 10:24
Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
09 серпня 2025, 10:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »