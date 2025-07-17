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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
17 июля 2025, 13:39

Новое правительство. Два министерства-монстра и незаменимый Галущенко

17 июля 2025, 13:39
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Все те, кто говорит, что новый Кабмин – это переставление кроватей, неправы. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений
Все те, кто говорит, что новый Кабмин – это переставление кроватей, неправы. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений
иллюстративное фото: из открытых источников
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1. Если говорить о реформах или прорывах – никаких изменений не будет. Главная причина заключается в том, что у нас, с точки зрения экономики, есть два прямо противоположные пути. Первый – сделать ставку на максимальную занятость населения даже, частично, в ущерб налоговому наполнению. Это позволило бы совершить максимальный скачок на горизонтальном уровне и точно замедлило бы отток людей и капитала. Второй путь, который избрало государство еще в довоенный период, но с 2024 года полностью обновило этот курс – максимальное наполнение бюджета в ущерб развитию бизнесов, просто не извлекающих нынешнюю налоговую нагрузку. Эта модель выгодна в коротком промежутке и дает определенные результаты. С точки зрения развития государства – это тупиковый путь, по моему мнению. Но решения приняты, и их менять никто не будет. К сожалению.

2. Дискуссии о новом правительстве были не о том, как будет функционировать государство (читай п.1). Оппозиция говорила о переставлении кроватей, власти просто молчали, а целый пул серьезных экспертов, в надежде на будущие контракты, зализывали задницу. Поэтому, когда многие говорят, что это самая скучная премьериада, он прав лишь частично. Это самая прогнозируемая премьера где нет и не могло быть чего-то нового. Потому что никто (подчеркиваю – никто, ни во власти, ни в оппозиции, ни в экспертной среде) не нуждался хотя бы в намеке на дискуссию. Логика выборов которых не будет, но в которой мы живем, предполагает черное и белое. А дискуссия – это всегда нюансы.

3. В новом правительстве восстановлено "монстра" Минэкономики+Минсельхоз. Это министерство полностью остается в координации нового премьера. Можно спорить, логично ли это объединять. Но ключевой ответ на этот вопрос — логика подчинения и отсутствие достойного кандидата на Минсельхоз, которому бы доверяли.

4. Главное изменение нового Кабмина – это создание государства в государстве: объединение Минобороны и Минстратегпрома (60% бюджета) под руководством Дениса Шмыгаля и за кураторством Михаила Федорова. У Шмигаля и Федорова очень неплохие отношения и, как говорят в офисе, президент дал Шмигалю карт-бланш на все нужные кадровые изменения. Собственно эти изменения или их отсутствие и будут лакмусовой бумажкой того, смена ли правительства - это переставление кроватей. В наших условиях фейсбук судов, какие-либо подобные изменения будут предусматривать массу денег на информационные и не только кампании. Но повторюсь – это главное изменение нового правительства. Причем смена инициирована лично, насколько я понимаю, Президентом. Несмотря на то, что его окружение видело эту конфигурацию совсем по-другому.

5. Что касается министра юстиции Галущенко, то здесь просто нужно понимать: нет такого документа в Кабмине, который бы не визировал Минюст. Это министерство – фильтр всех решений. Ну и плюс, это контроль за всеми пенетециарными заведениями. Это не самое главное, но очень важно.

6. Отдельно хочу обратить внимание на новое агентство, возникающее на основе той части Минкульта, которая отвечала за информацию. Руководителя для него пока нет. Но, если честно, это мертворожденная структура, которая, как мне кажется, просто не нужна.

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Кабмин Минкульт Минобороны правительство должность Галущенко Герман Валерьевич министерства
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