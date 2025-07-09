США и ЕС меняют стратегию по войне: что означает для Украины этот "тектонический сдвиг"

В течение последней недели произошло несколько важных оползней в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных Актеров нашей войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон-Москва к переговорам США-ЕС-КНР

В течение последней недели произошло несколько важных оползней в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных Актеров нашей войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон-Москва к переговорам США-ЕС-КНР

иллюстративное фото: из открытых источников

1. Трамп, похоже, осознал персональную роль Путина в срыве всех возможных договоренностей. Для нас это может показаться банальным, но это тектоническое смещение. Трамп не мыслит институциями, а мыслит исключительно персоналиями. И Путин превратился из договороспособного в недоговороспособного человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли несколько раньше.

2. Исходя из этого, мы имеем ситуацию, при которой, с большой долей вероятности, коллективный Запад начнет транслировать миру именно концепцию недоговороспособности Путина, который к тому же не может защитить своих союзников. В свою очередь, этот же тезис будет ретранслироваться в Россию и в российские элиты. Это не значит, что произойдет переворот. Это означает, что концепция "нет Путина – нет России", начнет превращаться (для элит) в "нет Путина – у тебя усть будущее".

3. На сегодняшний день США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина. Я неоднократно писал, что закон Грэмма имеет достаточно ограниченные возможности (сегодня должно начаться рассмотрение). И он может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти. По сути, этот закон – это не только о России, но прежде всего о переговорах США и Китая.

4. На этом фоне очень важно заявление Урсулы фон дер Ляен что "Поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза. Этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС". Европа является ключевым торговым партнером КНР и Китай продает в Европу на 305 млрд больше, чем покупает. Конечно, рынок Китая тоже очень важен, ведь он составляет 213 млрд евро. Европа очень бы не хотела торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике. Но это заявление – это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина.

5. Я неоднократно говорил, что мы являемся частью крупных переговоров США-ЕС, а со вчерашнего дня, похоже, де-факто, начался сложный переговорный процесс ЕС-Китай и в новую фазу перешли переговоры Пекин-Вашингтон. И во всех этих процессах Украина занимает определенное, но весомое место. Я также неоднократно говорил, что эти переговоры (прежде всего ЕС-США) – ключевые для завершения войны в Украине.

6. По таймингу говорить сложно. Раньше я считал, что эти процессы начнутся в октябре-ноябре. Сейчас благодаря тупости Путина процессы несколько ускорились. Но они точно не будут скорыми. Я считаю, что первые результаты мы увидим не раньше конца текущего года, хотя более реально февраль-март 2026. Но я всегда стараюсь быть большим пессимистом, чем оптимистом в таких прогнозах.

7. Вчера МИД презентовал новую структуру министерства и там нет отдельного департамента (управления) Китая. Наша дипломатия продолжает делать вид, что Поднебесная - это не полюс мира, а просто большое важное государство. По-моему, это глубинная ошибка.