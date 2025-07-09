США і ЄС міняють стратегію щодо війни: що означає для України цей "тектонічний зсув"

Протягом останнього тижня відбулося кілька важливих зсувів в стратегіях (саме в стратегіях, а не тактиках) головних Акторів нашої війни. І ми переходимо від переговорів Вашингтон-Москва до переговорів США-ЄС-КНР

Протягом останнього тижня відбулося кілька важливих зсувів в стратегіях (саме в стратегіях, а не тактиках) головних Акторів нашої війни. І ми переходимо від переговорів Вашингтон-Москва до переговорів США-ЄС-КНР

ілюстративне фото: з відкритих джерел

1. Трамп, схоже, усвідомив персональну роль Путіна в зриві всіх можливих домовленостей. Для нас це може здатися банальним, але це тектонічний зсув. Трамп не мислить інституціями, а мислить виключно персоналіями. І Путін перетворився з договороздатної на недоговорздатну людину, яка є джерелом всіх проблем. Більшість лідерів ЄС це зрозуміли трохи раніше.

2. Виходячи з цього, ми маємо ситуацію при якій, з великою долею імовірності, колективний Захід почне транслювати світові саме концепцію недоговорздатності Путіна, який, до того ж не може захистити своїх союзників. В свою чергу ця ж теза буде ретранслюватися в Росію та в російські еліти. Це не означає, що буде переворот. Це означає, що концепція "нет Путина - нет России", почне перетворюватися (для еліт) на "нет Путина - у тебе усть будущее".

3. На сьогодні США мають дуже обмежений інструментарій для реального тиску на Путіна. Я неодноразово писав, що закон Грема має доволі обмежені можливості (сьогодні має розпочатися розгляд). І він може реально запрацювати лише в тому випадку, якщо буде досягнуто компромісу з Індією та Китаєм, які є головними споживачами російської нафти. По суті, цей закон - це не лише про Росію, але перш за все про переговори США та Китаю.

4. На цьому фоні дуже важливою є заява Урсули фон дер Ляєн що "Підтримка Росії в повномасштабній війні проти України з боку Китаю неприйнятна для Європейського Союзу. Це питання стане визначальним у відносинах між Пекіном і ЄС". Європа є ключовим торговим партнером КНР і Китай продає в Європу на 305 млрд більше ніж купує. Звичайно, ринок Китаю також дуже важливий, адже він складає 213 млрд євро. Європа дуже не хотіла б торгової війни з Китаєм на фоні рецесії в європейській економіці. Але ця заява - це початок довгих переговорів, де одним з питань є Україна.

5. Я неодноразово говорив, що ми є частиною великих переговорів США -ЄС, а від учора, схоже, де-факто, розпочався складний переговорний процес ЄС-Китай і в нову фазу перейшли переговори Пекін-Вашингтон. І в усіх цих процесах Україна займає певне, але вагоме, місце. Я також неодноразово говорив, що ці переговори (перш за все ЄС-США) - ключові для завершення війни в Україні.

6. По таймінгу говорити складно. Раніше я вважав, що ці процеси почнуться в жовтні-листопаді. Зараз, завдяки тупості Путіна, процеси дещо прискорилися. Але вони точно не будуть швидкими. Я вважаю, що перші результати ми побачимо не раніше кінця поточного року., хоча більш реально лютий-березень 2026. Але я завжди стараюся бути більшим песимістом ніж оптимістом в таких прогнозах.

7. Вчора МЗС презентував нову структуру міністерства і там немає окремого департаменту (управління) Китаю. Наша дипломатія продовжує робити вигляд ніби Піднебесна - це не полюс світу, а просто велика важлива держава. Як на мене, це глибинна помилка.