Трамп уже к осени может оказаться в ловушке Путина. Тогда республиканцам в США придется потерять большинство в Конгрессе

Трамп уже к осени может оказаться в ловушке Путина. Тогда республиканцам в США придется потерять большинство в Конгрессе

Фото: YouTube

1. Все, что происходило на переговорах в Стамбуле, последний месяц сводилось к одной игре: украинцы совместно с европейцами и частью республиканцев толкали Трампа к тому, чтобы тот признал очевидный факт: Путин водит его за нос и пора вводить более жесткие санкции. Россияне играли в игру: Трамп не введи санкции (программа минимум дотянуть до летних каникул и перенести этот вопрос на осень). Сегодняшний разговор показал, что в этой игре Путин пока побеждает.

2. Львиная доля разговора велась об Иране и о возможной помощи РФ в ядерном соглашении с Ираном. И это при том, что сегодня аятолла де-факто послал Трампа, заявив, что Иран не откажется от обогащения урана. Более того, Россия не имеет такого влияния на Тегеран и возможности Путина мягко говоря ограничены.

3. Важно обратить внимание, что Путин провел также телефонный разговор с новым Папой. Кремль прекрасно понимает роль нового папы в возможностях влияния на внутреннюю политику США. Пока это был звонок-знакомство. Но Кремль начинает думать, как играть в этом поле. Мы здесь пока почти не играем.

4. А теперь о самом главном. Путин, по сути, анонсировал из-за Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине. Но мы это переживали не раз и чего-то нового здесь нет, тем более что о ядерке россияне даже не заикаются. Главный вопрос будет ли Орешник. Если нет, это подтвердит мою гипотезу, что Орешник это все еще единичный продукт.

Но главное другое: к осени Трамп окажется в ловушке. Путин его водил за нос по миру Украине и сейчас тоже будет по Ирану. Осенью стартует избирательная кампания и у Трампа будет два варианта: либо республиканцы сознательно уходят на потерю большинства в конгрессе, либо Трамп введет санкции против России.

5. Безусловно, все что делает Трамп вызывает злобу. Но напомню, без американского оружия, которое нам будут закупать европейцы, нам не устоять. Поэтому нам нельзя сейчас обидеться на него. К сожалению, так работает реальная политика.