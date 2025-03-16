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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
16 марта 2025, 18:35

Закрытие Радио Свобода: коллективное Запад боится начать информационную войну с РФ

16 марта 2025, 18:35
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О закрытии Радио Свобода
О закрытии Радио Свобода
иллюстративное фото: из открытых источников
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По-моему, главная проблема вовсе не в закрытии Радио Свобода. Проблема в том, что коллективное Запад – и США, и Европа вообще отказались вести информационную войну на территории России. Эта тема табуирована всеми фондами, тратящими миллионы на журналистику.

Я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что закрытие Радио Свобода никак и ни на что особо не повлияет (кроме тех очень достойных журналистов, которые, к сожалению, потеряют работу).

Радио было создано во время Холодной войны и его главной задачей был подрыв Советского Союза изнутри. И оно сыграло огромную роль в те времена. Затем оно стало просто СМИ с высоким уровнем качества журналистики, доверия и цитируемости. Другими словами, оно стало одним из хороших СМИ.

О чем сейчас не говорит никто, так это то, что ни в 2014, ни в 2022 году коллективный Запад (напомню, это было задолго до Трампа) не захотел создавать современные инструменты, которые были бы эффективны в информационной войне на территории России.

Какие это инструменты? Я не открою Америку, если скажу, что это тик-ток, телеграмм и качественные и количественные исследования. И возможности донесения информации на территорию России в разы больше, чем это имело Радио Свобода в 80-е годы прошлого века. К сожалению, Запад просто боится начать такую войну.

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