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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
16 березня 2025, 18:35

Закриття Радіо Свобода: колективний Захід боїться почати інформаційну війну з РФ

16 березня 2025, 18:35
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Про закриття Радіо Свобода
Про закриття Радіо Свобода
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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на русском языке

Як на мене, то головна проблема зовсім не в закритті Радіо Свобода. Проблема в тому, що колективний Захід - і США, і Європа взагалі відмовилися вести інформаційну війну на території Росії. Ця тема табуйована всіма фондами, які витрачають мільйони на журналістику.

Я належу до тієї меншості, яка вважає, що закриття Радіо Свобода ніяк і ні на що особливо не вплине (окрім тих дуже достойних журналістів, які, на жаль, втратять роботу.

Радіо було створено в часи Холодної війни і його головною задачею був підрив Радянського Союзу зсередини. І воно відіграло величезну роль в ті часи. Потім воно стало просто ЗМІ з високим рівнем якості журналістики, довіри та цитованості. Іншими словами, воно стало одним із хороших ЗМІ.

Про що зараз не говорить ніхто, так це те, що ні в 2014, ні в 2022 році колективний Захід (нагадаю, це було задовго до Трампа) не захотів створювати сучасні інструменти, які були б ефективними в інформаційній війні на території Росії.

Які це інструменти? Я не відкрию Америку, коли скажу, що це Тік-ток, телеграм та якісні і кількісні дослідження. І можливості донесення інформації на територію Росії в рази більші ніж це мало Радіо Свобода в 80-і роки минулого століття. На жаль, Захід просто боїться розпочинати таку війну.

РФ США финансирование війна Європа ЗМІ інформаційна війна закриття
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