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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
08 декабря 2024, 16:12

Трамп предложил Путину начать диалог: новые реалии, которые мы не можем игнорировать

08 декабря 2024, 16:12
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Трамп предложил Путину начать диалог. Мнение на этот счет
Трамп предложил Путину начать диалог. Мнение на этот счет
фото: российские СМИ
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1. Трамп заявил, что пора завершать все в Украине. По сути, он бросил пас Путину, что пора начинать диалог. Первая реперная точка для Путина – 13.12. Дело в том, что россияне объявили очередное закрытие воздушного пространства над Капустиным Яром с 10 по 13 декабря. А значит, на эти даты они готовят очередную попытку ударить Орешником по Украине (Киеву). Проще говоря, ударить по Киеву будет означать послать Трампа с его предложениями.

2. В настоящее время решается вопрос российских баз в Сирии. Мы не можем исключать, что они могут стать частью договоренностей по Украине. Хотя игра здесь значительно шире, чем просто наличие военных баз, являющихся частью большой игры россиян прежде всего на африканском континенте.

Для понимания того, что это более широкая игра, позволю себе дать большую цитату с поста Игоря Тышкевича.

"Если в Дамаске не начнётся гражданская война между группами оппозиции (война против курдов "не в счёт" - её в той или иной мере протурецкие силы будут продолжать) то есть возможность реанимировать оба проекта. Первым пойдёт Arab Gas Pipeline.

А далее, возможен запуск строительства и "трубы" из Катара в Турцию. Тут главное - политическое решение "новой власти", определение маршрута с отводом земли (тут важно, чтобы в возможные конфликты с местным населением вступала именно "новое, демократическое" правительство) и согласием на присутствие иностранных ЧВК либо армейских подразделений для охраны объекта.

То есть, от момента начала реализации трубопровода из Катара, нужен год устойчивости нового правительства, которое обеспечит нужные решения. Дальше уже можно работать.

Самое забавное, что в реализации таких проектов будут заинтересованы страны ЕС (газ пойдёт к ним). Противником могут стать США и.. Иран (если он не будет участником проектов). Но с Вашингтоном можно договориться, учитывая растущий вес Турции в регионе.

А вот для РФ это плохо, намного больнее, чем возможная эвакуация военных баз. Потому что:

- линейное - РФ теряет европейский рынок газа. И причина тут не в санкциях. Просто катарский газ (как и египетский) доставленный трубопроводной системой будет дешевле российского. Там банально, себестоимость добычи ниже.

- нелинейное или политическое. Регион. Турция уже становится региональной супердержавой. И усиление её в энергетической сфере будет иметь для РФ неприятные последствия на Кавказзе и в Центральной Азии. При этом, отдельная оговорка для мечтателей: Турция не пойдёт "священной войной против РФ". Эрдоган уже дважны (первый раз с Карабахом) показал что такое политика: молчишь про планы, даже работаешь с РФ, а потом, в нужный момент действуешь быстро.

- нелинейное геополитическое. Тут уже речь об ослаблении позиций России в арабском мире. Она не исчезнет как партнёр (проекты в Египте, Алжире, в Ливии, Иране, Ираке, Афганистане, Пакистане продолжаются), но несколько потеряет "в весе" как партнёр.

А Турция уже даже не заявила, а просто подтвердила факт появления новой региональной супердержавы".

Это те новые реалии, которые мы не можем игнорировать, когда планируем наши дальнейшие действия.

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