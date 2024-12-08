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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
08 грудня 2024, 16:12

Трамп запропонував Путіну почати діалог: нові реалії, які ми не можемо ігнорувати

08 грудня 2024, 16:12
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Трамп запропонував Путіну почати діалог. Думки з цього приводу
Трамп запропонував Путіну почати діалог. Думки з цього приводу
фото: російські ЗМІ
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1. Трамп заявив, що пора завершувати все в Україні.. По суті, він кинув пас Путіну, що пора починати діалог. Перша реперна точка для Путіна - 13.12. Справа в тому, що росіяни оголосили чергове закриття повітряного простору над Капустіним Яром з 10 по 13 грудня. А значить, що на ці дати вони готують чергову спробу ударити Орєшніком по Україні (Києву). Простіше кажучи, вдарити по Києву, означатиме послати Трампа з його пропозиціями.

2. Зараз вирішується питання російських баз в Сирії. Ми не можемо виключати, що вони можуть стати частиною домовленостей по Україні. Хоча гра тут значно ширша ніж просто наявність воєнних баз, які є частиною великої гри росіян перш за все на африканському континенті.

Для розуміння того, що це за ширша гра, дозволю собі дати велику цитату з поста Ігара Тышкевіча.

"Если в Дамаске не начнётся гражданская война между группами оппозиции (война против курдов "не в счёт" - её в той или иной мере протурецкие силы будут продолжать) то есть возможность реанимировать оба проекта. Первым пойдёт Arab Gas Pipeline.

А далее, возможен запуск строительства и "трубы" из Катара в Турцию. Тут главное - политическое решение "новой власти", определение маршрута с отводом земли (тут важно, чтобы в возможные конфликты с местным населением вступала именно "новое, демократическое" правительство) и согласием на присутствие иностранных ЧВК либо армейских подразделений для охраны объекта.

То есть, от момента начала реализации трубопровода из Катара, нужен год устойчивости нового правительства, которое обеспечит нужные решения. Дальше уже можно работать.

Самое забавное, что в реализации таких проектов будут заинтересованы страны ЕС (газ пойдёт к ним). Противником могут стать США и.. Иран (если он не будет участником проектов). Но с Вашингтоном можно договориться, учитывая растущий вес Турции в регионе.

А вот для РФ это плохо, намного больнее, чем возможная эвакуация военных баз. Потому что:

- линейное - РФ теряет европейский рынок газа. И причина тут не в санкциях. Просто катарский газ (как и египетский) доставленный трубопроводной системой будет дешевле российского. Там банально, себестоимость добычи ниже.

- нелинейное или политическое. Регион. Турция уже становится региональной супердержавой. И усиление её в энергетической сфере будет иметь для РФ неприятные последствия на Кавказзе и в Центральной Азии. При этом, отдельная оговорка для мечтателей: Турция не пойдёт "священной войной против РФ". Эрдоган уже дважны (первый раз с Карабахом) показал что такое политика: молчишь про планы, даже работаешь с РФ, а потом, в нужный момент действуешь быстро.

- нелинейное геополитическое. Тут уже речь об ослаблении позиций России в арабском мире. Она не исчезнет как партнёр (проекты в Египте, Алжире, в Ливии, Иране, Ираке, Афганистане, Пакистане продолжаются), но несколько потеряет "в весе" как партнёр.

А Турция уже даже не заявила, а просто подтвердила факт появления новой региональной супердержавы".

Це ті нові реалії, які ми не можемо ігнорувати, коли плануємо наші подальші дії.

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