Почему принцип "нет Тупицкого - нет проблемы" не работает

Зеленский отстранил главу Конституционного Суда своим указом. Какие бы мотивы у него не были, это глубинная ошибка его и его окружения

Зеленский отстранил главу Конституционного Суда своим указом. Какие бы мотивы у него не были, это глубинная ошибка его и его окружения

Выход за пределы права, если ты не диктатор, всегда бьет обухом по голове всей страны (диктатор просто и так это делает регулярно). Хотя следует отметить, что умные диктаторы, очень часто стараются не выходить за пределы права.

Возможно мы чего не знаем, но мотивы такого указа пока просто не понятны. Существование подозрения еще не означает виновности. Я не хочу защищать Тупицкого ни в коем случае, но сейчас он выглядит как жертва. У Зеленского были прекрасные возможности в течение всего последнего месяца, когда начались "качели" с КС ежедневно призывать его уйти в отставку и это хотя бы дало хорошую пиарподушку. Зато именно Зеленский обратился к Венецианской комиссии, венецианка срочно дала разъяснения, было принято относительно компромиссный закон о НАЗК где частично было признано, что Конституционный Суд все делал правильно. И тут появляется указ Президента об увольнении Тупицкого.

Итак, еще раз: мотивы Зеленского не понятны и вообще не проартикулированны.

Что это означает? Это означает, что в глазах европейцев украинская власть выглядит космонавтами, которые не держат слова. Потому Тупицкого надо было или увольнять месяц назад без всяких Венецианских комиссий, либо уже играть по правилам европейцев.

Давайте попробуем посмотреть, какие варианты нас ждут, хотя тут надо четко понимать, что в окружении Зеленского очень часто говорят А, но Б уже стараются не говорить. Принцип беременной дамочки, которая не верит в собственную беременность и говорит: "А может рассосется" - базовый принцип решения большинства проблем нынешней властью.

Вариантов (базовых), развития событий только два. Первое, что приходит на ум: Конституционный Суд не признает легитимности указа Президента. И у нас начнется настоящий конституционный дурдом. Включительно с появлением двух конституционных судов.

Второй вариант - за последний месяц была проведена работа с судьями и они все присягнут на верность Офиса президента (точнее тому, кто с ними вел переговоры).

Но вся эта история даже не станет победой Зеленского (против коррупции, старой системы или чего другого). Это будет еще одна брешь в стене институциональной способности государства. У нас нет ни закона ни понимания. И вместо комплексных решений принимаются непонятные точечные указы. При чем окружение Зеленского, судя по всему, сознательно выводит его на первые роли. Такой указ, как минимум стоило бы провести через СНБО. Но ему никто этого не посоветовал сделать. Можно ли это назвать вредительством по отношению к Президенту? В какой-то степени да. Ведь почему-то мне кажется, никакого понимания, что делать завтра с Конституционным Судом который взбунтовался или присягнул на верность ни у кого на Банковой нет.