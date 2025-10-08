08:57  08 октября
08 октября 2025, 09:14

"Томагавки" и контроль: что на самом деле беспокоит Вашингтон

08 октября 2025, 09:14
Мог ли Трамп ничего не говорить о "Томагавках"? Мог – особой необходимости публично комментировать этот вопрос не было. В чем же тогда причина суеты вокруг поставки Украине "Томагавков" (и другого дальнобойного вооружения)?
Фото: из открытых источников
На мой взгляд, главная причина в том, что у американцев есть убедительные доказательства (вероятно – спутниковое наблюдение) успехов украинской ракетно-дроновой программы. Несмотря на то, как о ней пишут штатные и внештатные "зрадофилы", я давно утверждал и продолжаю утверждать: поставлять серьезное вооружение начнут тогда, когда увидят, что Украина способна сама производить оружие.

Дело не в "красивых глазах", а в стремлении взять войну под контроль и не допустить, чтобы Украина самостоятельно определяла темп и масштабы так называемой "эскалации". Россия для Запада всегда была приоритетом – и это влияло на все решения. Именно поэтому Украину неоднократно давили и требовали уничтожать остатки своих ракет, например типа SCUD, и поднимали истерику вокруг попыток восстановить собственное производство после 2014 года.

Первые удары по нефтеперерабатывающим заводам в прошлом году вызвали истерику в США, потому что Украина продемонстрировала субъектность: она начала сама определять, куда и когда бить, а не ждать поставок в виде мелких партий оружия с многочисленными перерывами.

Эту циничную, но прагматичную логику кратко очертил Киссинджер в 2023 году, когда, отступив от прежней позиции, он заявил, что принятие Украины в НАТО стоит рассматривать с точки зрения контроля и стабильности в Европе – чтобы не допустить окончательного разгрома России. Такая смена риторики совпала с первыми заметными успехами – в частности Харьковской операцией – и, возможно, была вызвана осознанием того, что дальнейшее ослабление России может привести к непредсказуемым последствиям.

На текущий момент Украина значительно расширила радиус своих ударов по России – больше, чем это представлял себе Киссинджер. Он не учитывал возможности создания оружия не только западного образца; это делает Украину серьёзной военной силой в евразийском пространстве, с которой приходится считаться и США. А лучше попытаться контролировать, потому что второй раз переключить фокус на разоружение Украины под прикрытием красивых заявлений уже не получится.

Другой аспект "суеты" американцев, по моему мнению, связан с тем, что масштабирование ракетного производства в Украине совместно с ЕС увеличивает оборонную автономию Европы от США. Американцы неохотно продают такую технику в ЕС; возникает возможность построить независимую европейскую систему – под контролем ЕС или Украины. Вот над чем действительно стоит поволноваться.

