Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает

Восстановить онлайн-трансляции Верховной Рады требуют разные фракции. Весьма похвальные требования. Но зачем? Чтоб что?

Иллюстративное фото: из открытых источников

Верховной Рады как полноценной ветви власти не существует. Это уже давно ручное подразделение Банковой с поименным списком кнопкодавов. В зале под куполом уже давно не рождаются решения в результате дебатов и обсуждений. Смиренным барашкам раздают листы, где напротив законопроектов чернильной ручкой написано как голосовать по принципу "неужели ты против Президента?".

Парламент – это место сходки голосовочных карт по волшебному взмаху пастуха. Большинство – просто выслуживают за право свободно выезжать за границу со своими телками и детками.

Прежде чем требовать онлайн-трансляций этого ни на что не влиятельного инсектария, стоило бы начать с возобновления свободной и профессиональной журналистики. Несколько странно – транслировать заседание парламента для страны, в которой уничтожена свобода слова, свобода мысли и принцип разнообразия взглядов.

Как показывает опыт, даже если в эфир случайно пойдет фак, показанный нардепом, это разве что порадует публику, которая уже и так смирилась со своей ролью пассивного наблюдателя.

Нет у нас парламента. Нечего показывать.