Авторы — охапка от ОПЗЖ: нардепам следует отклонить законопроект №10242, который делает преступниками обличителей коррупции

Уважаемые народные депутаты, почему вам не нужно голосовать за законопроект №10242

Уважаемые народные депутаты, почему вам не нужно голосовать за законопроект №10242

фото: Верховна рада / Facebook

После принятия 10242:

Человек, который по базе пробьет очередного должностного владельца нового рендж ровера 2024 года, получит тяжкое преступление, 8 лет, и не получит защиты как обличитель коррупции.

Человек, который пробует пересечение границы очередным уставшим войной депутатом, получит тяжкое преступление и не получит защиты как обличитель.

От каких россиян защищает этот законопроект, если его соавторами является охапка от ОПЗЖ?

Статьи 361 и 361-2 Уголовного кодекса Украины даже в уже существующем виде создают угрозу для обличителей коррупции. Ведь даже в случае, если суд признает, что разглашаемая ими информация является общественно необходимой, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию. Это создает страх среди открывающих коррупционные схемы и злоупотребления властью. Это также нарушает защиту от уголовного преследования предусмотренную Законами Украины "Об информации" и "Право на доступ к публичной информации" за разглашение информации с ограниченным доступом.

Законопроект 10242, который видоизменяет эти статьи, еще больше усугубляет эту проблему. Он усиливает уголовную ответственность во время войны в то время за разглашение данных из государственных реестров (сейчас наказание за преступление (ст 362-1 УК) – 2 года заключения, и при определенных отягчающих обстоятельствах – 5 лет заключения) и предлагает наказание в виде 8 лет заключения. В то же время освобождение от ответственности обличителей коррупции вообще не предусмотрено.

Другая проблема в том, что увеличивая наказание до 8 лет лишения свободы парламент автоматически превращает это преступление в тяжкое, тогда как сейчас оно нетяжкое (согласно классификации преступлений в статье 12 УК).

В то же время Уголовный процессуальный кодекс позволяет проводить негласные следственные действия (слежку и прослушку) именно за тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Поэтому наилучшим вариантом есть отказ от этого законопроекта. Совершенствование ответственности за такие факты можно рассматривать исключительно в совокупности с механизмом защиты обличителей.

Спасибо