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02 декабря 2024, 22:25

Медиадвижение призывает Раду отклонить законопроект, который можно использовать для давления на журналистов

02 декабря 2024, 22:25
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фото: rada.gov.ua
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Участники Медиадвижения, медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот проект закона несет существенные угрозы свободе слова, работе журналистов, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции в Украине

Об этом говорится в заявлении Медиадвижения, обнародованном Институтом массовой информации, передает RegioNews.

Отмечается, что законопроект №10242 усиливает и внедряет уголовную ответственность по разным видам действий за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или других действий, создающих возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц. Предлагаемое наказание в виде 8 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения непропорционально и фактически превращает такие преступления в тяжкие.

Под прикрытием борьбы со "злоупотреблением данными" создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью. Примерами расследований, авторы которых могут быть привлечены к ответственности по нормам этого законопроекта, являются материалы о схемах выезда мужчин по границу во время военного положения или об обогащении представителей прокуратуры", - говорится в сообщении.

В то же время, законопроект не предусматривает никаких механизмов защиты для тех, кто разглашает конфиденциальную информацию, которая имеет общественное значение.

Кроме того, превращение подобных правонарушений в тяжкие преступления открывает возможность применения негласных следственных действий против журналистов, в частности прослушивания и слежки, что существенно нарушает стандарты защиты источников информации.

Участники Медиадвижения подчеркнули, что законопроект подается как выполнение обязательств Украины перед Европейским Союзом, однако его нормы противоречат международным стандартам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей коррупции. Это в частности идет вопреки положениям недавно принятого Европейского акта о свободе медиа.

Поэтому Медиарух обратился к международным организациям и правозащитникам с призывом проанализировать этот законопроект и высказать свою позицию относительно его потенциального влияния на свободу слова в Украине.

Заявление открыто к подписям. Чтобы присоединиться к подписанию, необходимо заполнить регистрационную форму.

Напомним, ранее главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что мэры городов имеют запрет на общение с журналистами издания от Офиса президента.

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