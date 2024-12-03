Автори — оберемок від ОПЗЖ: нардепам варто відхилити законопроєкт №10242, який робить злочинцями викривачів корупції

Шановні народні депутати, чому вам не потрібно голосувати за законопроєкт номер 10242

Шановні народні депутати, чому вам не потрібно голосувати за законопроєкт номер 10242

фото: Верховна рада / Facebook

Після прийняття 10242:

Людина, яка по базі пробʼє чергового посадового власника нового рендж ровера 2024 року, отримає тяжкий злочин, 8 років, і не отримає захисту як викривач корупції.

Людина, яка пробʼє перетин кордону черговим втомленим війною депутатом, отримає тяжкий злочин і не отримає захисту як викривач.

Від яких росіян захищає цей законопроект, якщо його соавторами є оберемок від ОПЗЖ?

Статті 361 та 361-2 Кримінального кодексу України навіть у вже існуючому вигляді створюють загрозу для викривачів корупції. Адже навіть у разі, якщо суд визнає, що інформація, яку вони розголошують, є суспільно необхідною, вони можуть бути піддані кримінальному переслідуванню. Це створює страх серед тих, хто відкриває корупційні схеми та зловживання владою. Це також порушує захист від кримінального переслідування передбачений Законами України "Про інформацію” та "Право на доступ до публічної інформації” за розголошення інформації з обмеженим доступом.

Законопроект 10242, який видозмінює ці статті ще більше посилює цю проблему. Він посилює кримінальну відповідальність під час війни у той час за розголошення даних з державних реєстрів (зараз покарання за злочин (ст 362-1 КК) - 2 роки ув’язнення, і за певних обтяжуючих обставин - 5 років ув’язнення) і пропонує покарання у вигляді 8 років ув’язнення. В той же час звільнення від відповідальності викривачів корупції взагалі не передбачено.

Інша проблема в тому, що збільшуючи покарання до 8 років позбавлення волі парламент автоматично перетворює цей злочин на тяжкий, тоді як зараз він є нетяжкий (згідно класифікації злочинів у статті 12 КК).

В той же час Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє проводити негласні слідчі дії (стеження та прослушку) саме за тяжкими та особливо тяжкими злочинами. В підсумку це надасть можливостя правоохоронцями масштабно посилити контроль за джералами журналістів та самими журналістами.

Тому найкращим варіантом є відмова від цього законопроекту. Вдосконалення відповідальності за такі факти можна розглядати виключно в сукупності з механізмом захисту викривачів.

Дякую