Можно иметь хоть миллиард дронов, но без операторов они не имеют смысла
Через них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаемыми разведывательными БПЛА самолетами, бомберами. А главное – наши экипажи.
Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают.
В Рубиконе блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами.
Сейчас активно масштабируются.
Из подразделения в несколько сот человек их наращивают тысячи, чтобы перекрыть весь фронт.
По моим прогнозам уже к осени мы увидим как минимум 5000-6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах.
Все, кто знает, как работает Рубикон сходятся на одном – это очень эффективно. Это система.
А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина.
Необходимо срочно сделать три вещи:
1. Создать Анти Рубикон – специализированно охотиться за их экипажами. Это вопрос номер один.
Без этого фронт начнет сыпаться быстрее.
2. Взять лучшие практики работы Рубикона. Они не стесняются брать и масштабировать наши прорывные решения. Так, из FPV, из НРК, из FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами из Мавиков.
По сути, большинство лучших решений они у нас просто украли.
А мы почему-то до сих пор не хотим принимать хорошие решения у них.
3. Назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений.
Как у нас, так и у врага. Зачастую соседние бригады не знают и не делятся хорошими рабочими схемами.
Эти три шага приоритетны. При желании их можно внедрить буквально через месяц.
За оскорбления, амбиции, конкуренцию, жадность, зависть, не умение говорить, не желание делиться, анализировать - то есть за все, что дает потерю времени, как всегда платим тем, что не восстановится.
Тем, что кончается – своими людьми.