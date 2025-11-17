Можно иметь хоть миллиард дронов, но без операторов они не имеют смысла

Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024г. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА, и убиты и покалечены наши люди

Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024г. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА, и убиты и покалечены наши люди

Через них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаемыми разведывательными БПЛА самолетами, бомберами. А главное – наши экипажи.

Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают.

В Рубиконе блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами.

Сейчас активно масштабируются.

Из подразделения в несколько сот человек их наращивают тысячи, чтобы перекрыть весь фронт.

По моим прогнозам уже к осени мы увидим как минимум 5000-6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах.

Все, кто знает, как работает Рубикон сходятся на одном – это очень эффективно. Это система.

А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина.

Необходимо срочно сделать три вещи:

1. Создать Анти Рубикон – специализированно охотиться за их экипажами. Это вопрос номер один.

Без этого фронт начнет сыпаться быстрее.

2. Взять лучшие практики работы Рубикона. Они не стесняются брать и масштабировать наши прорывные решения. Так, из FPV, из НРК, из FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами из Мавиков.

По сути, большинство лучших решений они у нас просто украли.

А мы почему-то до сих пор не хотим принимать хорошие решения у них.

3. Назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений.

Как у нас, так и у врага. Зачастую соседние бригады не знают и не делятся хорошими рабочими схемами.

Эти три шага приоритетны. При желании их можно внедрить буквально через месяц.

За оскорбления, амбиции, конкуренцию, жадность, зависть, не умение говорить, не желание делиться, анализировать - то есть за все, что дает потерю времени, как всегда платим тем, что не восстановится.

Тем, что кончается – своими людьми.