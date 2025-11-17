Можна мати хоч мільярд дронів, але без операторів вони не мають сенсу

Російський підрозділ "Рубікон" стартував буквально рік тому. В серпні 2024 року. За цей час ними знищено тисячі одиниць техніки, БПЛА, і вбито/покалічено наших людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через них ми стаємо все більш сліпими, послідовно знищуються розвідувальні БПЛА літаки, бомбери. А головне - наші екіпажі.

Можна мати хоч мільярд дронів, але на даному етапі війни дрони не автономні. Без операторів дрони не мають сенсу. І операторів нам все більше вибивають.

В "Рубіконі" блискуче управління, працюють системно, найкращий відбір особового складу, підготовка, забезпечення всіма необхідними засобами. Заливають грошима.

Зараз активно масштабуються.

З підрозділу в кілька сотень осіб їх нарощують тисячі, щоб перекрити весь фронт.

За моїми прогнозами вже на осінь ми побачимо як мінімум 5000-6000 тисяч фахівців в злагоджених, забезпечених екіпажах.

Всі, хто знає як працює Рубікон сходяться на одному – це дуже ефективно. Це система.

А в нас на більшості ділянок досі махновщина.

Необхідно терміново зробити три речі:

1. Створити Анти Рубікон – спеціалізовано полювати за їхніми екіпажами. Це питання номер один.

Без цього фронт почне сипатись все швидше.

2. Взяти кращі практики роботи Рубікону. Вони не соромляться брати і масштабувати наші проривні рішення. Так було з FPV, з НРК, з FPV ППО, з дронами на оптоволокні, з бомберами, навіть зі скидами з Мавіків.

По суті більшість найкращих рішень вони в нас просто вкрали.

А ми чомусь досі не хочемо брати гарні рішення в них.

3. Призначити в кожній бригаді кілька людей відповідальних за збір і масштабування робочих технологічних рішень.

Як у нас так і у ворога. Часто сусідні бригади не знають і не діляться гарними робочими схемами.

Оці три кроки пріоритетні. При бажанні їх можна впровадити буквально за місяць.

За образи, амбіції, конкуренцію, жадібність, заздрість, не вміння говорити, не бажання ділитись, аналізувати - тобто за все що дає втрату часу як завжди платимо тим, що не відновиться.

Тим, що закінчується – своїми людьми.