18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 17:50

Можна мати хоч мільярд дронів, але без операторів вони не мають сенсу

17 листопада 2025, 17:50
Російський підрозділ "Рубікон" стартував буквально рік тому. В серпні 2024 року. За цей час ними знищено тисячі одиниць техніки, БПЛА, і вбито/покалічено наших людей
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через них ми стаємо все більш сліпими, послідовно знищуються розвідувальні БПЛА літаки, бомбери. А головне - наші екіпажі.

Можна мати хоч мільярд дронів, але на даному етапі війни дрони не автономні. Без операторів дрони не мають сенсу. І операторів нам все більше вибивають.

В "Рубіконі" блискуче управління, працюють системно, найкращий відбір особового складу, підготовка, забезпечення всіма необхідними засобами. Заливають грошима.

Зараз активно масштабуються.

З підрозділу в кілька сотень осіб їх нарощують тисячі, щоб перекрити весь фронт.

За моїми прогнозами вже на осінь ми побачимо як мінімум 5000-6000 тисяч фахівців в злагоджених, забезпечених екіпажах.

Всі, хто знає як працює Рубікон сходяться на одному – це дуже ефективно. Це система.

А в нас на більшості ділянок досі махновщина.

Необхідно терміново зробити три речі:

1. Створити Анти Рубікон – спеціалізовано полювати за їхніми екіпажами. Це питання номер один.

Без цього фронт почне сипатись все швидше.

2. Взяти кращі практики роботи Рубікону. Вони не соромляться брати і масштабувати наші проривні рішення. Так було з FPV, з НРК, з FPV ППО, з дронами на оптоволокні, з бомберами, навіть зі скидами з Мавіків.

По суті більшість найкращих рішень вони в нас просто вкрали.

А ми чомусь досі не хочемо брати гарні рішення в них.

3. Призначити в кожній бригаді кілька людей відповідальних за збір і масштабування робочих технологічних рішень.

Як у нас так і у ворога. Часто сусідні бригади не знають і не діляться гарними робочими схемами.

Оці три кроки пріоритетні. При бажанні їх можна впровадити буквально за місяць.

За образи, амбіції, конкуренцію, жадібність, заздрість, не вміння говорити, не бажання ділитись, аналізувати - тобто за все що дає втрату часу як завжди платимо тим, що не відновиться.

Тим, що закінчується – своїми людьми.

Україна придбає 100 французьких винищувачів вартістю 100-150 млн євро за одиницю
17 листопада 2025, 17:15
За тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки
17 листопада 2025, 12:22
Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами": є влучання на 17 локаціях
17 листопада 2025, 09:14
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі
17 листопада 2025, 18:06
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
