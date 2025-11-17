Можна мати хоч мільярд дронів, але без операторів вони не мають сенсу
Через них ми стаємо все більш сліпими, послідовно знищуються розвідувальні БПЛА літаки, бомбери. А головне - наші екіпажі.
Можна мати хоч мільярд дронів, але на даному етапі війни дрони не автономні. Без операторів дрони не мають сенсу. І операторів нам все більше вибивають.
В "Рубіконі" блискуче управління, працюють системно, найкращий відбір особового складу, підготовка, забезпечення всіма необхідними засобами. Заливають грошима.
Зараз активно масштабуються.
З підрозділу в кілька сотень осіб їх нарощують тисячі, щоб перекрити весь фронт.
За моїми прогнозами вже на осінь ми побачимо як мінімум 5000-6000 тисяч фахівців в злагоджених, забезпечених екіпажах.
Всі, хто знає як працює Рубікон сходяться на одному – це дуже ефективно. Це система.
А в нас на більшості ділянок досі махновщина.
Необхідно терміново зробити три речі:
1. Створити Анти Рубікон – спеціалізовано полювати за їхніми екіпажами. Це питання номер один.
Без цього фронт почне сипатись все швидше.
2. Взяти кращі практики роботи Рубікону. Вони не соромляться брати і масштабувати наші проривні рішення. Так було з FPV, з НРК, з FPV ППО, з дронами на оптоволокні, з бомберами, навіть зі скидами з Мавіків.
По суті більшість найкращих рішень вони в нас просто вкрали.
А ми чомусь досі не хочемо брати гарні рішення в них.
3. Призначити в кожній бригаді кілька людей відповідальних за збір і масштабування робочих технологічних рішень.
Як у нас так і у ворога. Часто сусідні бригади не знають і не діляться гарними робочими схемами.
Оці три кроки пріоритетні. При бажанні їх можна впровадити буквально за місяць.
За образи, амбіції, конкуренцію, жадібність, заздрість, не вміння говорити, не бажання ділитись, аналізувати - тобто за все що дає втрату часу як завжди платимо тим, що не відновиться.
Тим, що закінчується – своїми людьми.