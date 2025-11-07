О коммуникационном скандале по поводу визита Джоли в Херсон

Подытоживаю очень важный коммуникационный скандал относительно визита Джоли в Херсон

фото: tsn.ua

Это наглядный пример, который бывает, когда твоим пиаром занимаются люди, которые уже год таскают купальник Виктории Сюмар десятилетней давности или придумывают истории о насильниках, чтобы не спрашивали о Миндиче и Иванисове.

Так что объясняю, как нужно было выходить из кризиса на первых этапах.

"Сейчас мировые и региональные медиа таскают историю о визите Джоли в украинский ТЦК, мобилизацию водителя ее кортежа – и все это в ракурсе того, что в Украине происходит что-то с мобилизацией.

Отдельно замечу, что в том, что на блокпосте возле города Южноукраинска остановили два джипа и попросили мужчин показать документы, я не вижу ничего плохого. Известно, что у одного из мужчин возникли проблемы с документами – он объяснил, что везет "важную личность". Нацгвардиец не поверил и отправил его в ТЦК. К слову, на этом этапе именно этому военнослужащему я аплодирую – а кто знает, кто катается в прифронтовой зоне недалеко от АЭС, которую россияне планировали захватить так же как в Энергодаре.

Сухопутные силы должны были выйти с заявлением и объяснить, что у нас закон один для всех, и мы не делаем эксклюзивных исключений даже для команды сопровождения суперзвезд Голливуда. И вообще сейчас Россия активизировала удары по энергосистеме, поэтому тщательно проверяем всех. Поэтому кортеж возле ПАЭС тоже прошел все соответствующие процедуры.

Местные специалисты пиара пытались сделать вид, что Джоли в ТЦК не было, даже когда на анонимных телеграмм-каналах появилось видео с камер наблюдений Южноукраинского ТЦК, где актриса действительно выходит из дверей заведения. Здесь отдельный вопрос, кто это слив и зачем. И вообще – у нас постоянно травят военкоров за то, что что-то не так сняли или в интервью спросили правду. А когда лицо, явно работающее в прифронтовом ТЦК, сливает видео с режимного объекта – то ничего страшного? Что будет дальше? Еще будет слито видео о очередь новобранцев, чтобы "Искандер" точно летел в цель?

Вершиной коммуникационного провала, стершего положительный эффект от приезда Джоли, стал комментарий неизвестного источника Сухопутных сил сайта TСН, где этот гений коммуникации рассказал, что актриса заходила в ТЦК, чтобы воспользоваться туалетом. Это сразу разнесли на мемы и шутки. А на следующий день прессслужба начала оправдываться, что это проклятые журналисты не так поняли. Да-да – это ведь не с их руки ТЦК теперь позорно расшифруют как "туалет гражданского пользования".

Как можно было прокомментировать тот же отвратительный ливень из камер наблюдений? Что да, Анджелина Джоновна действительно посещала ТЦК, чтобы убедиться, что Дмитрий, ее водитель в порядке, и у него нет проблем с законом. Мы в спокойном тоне объяснили звезде ситуацию, мобилизованный согласился с аргументацией комиссии – скоро приступит к службе. Никаких претензий ни к кому нет.

Но такой качественной коммуникации не было. И потому кейс "Джоли в ТЦК" пополнил коллекцию нетленок типа "мы не проводим построение в приказном порядке" и "все энергетические объекты надежно защищены".

Если бы я хотела перекрыть эту историю в плюс государстве и мобилизации – я бы еще особо подчеркнула, что Джоли своего водителя от ТЦК не отбивала, и все разговоры с военнослужащими проводили подчеркнуто честно. Это было бы неплохо на фоне популярных видео в интернете, где группы женщин отбивают кого-то от бусика, а реальным "мужским" контентом все больше становятся видео в TikTok о том, как ты обложил матом то же ТЦК".