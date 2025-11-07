Про комунікаційний скандал стосовно візиту Джолі до Херсона

Підсумовую дуже важливий комунікаційний скандал стосовно візиту Джолі до Херсона

Це наочний приклад, що буває, коли твоїм піаром займаються особи, які уже рік тягають купальник Вікторії Сюмар десятирічної давнини чи придумують історії про ґвалтівників, щоб не питали про Міндіча та Іванісова.

Тож пояснюю, як треба було виходити із кризи на перших етапах.

"Нині світові та регіональні медіа тягають історію про візит Джолі в український ТЦК, мобілізацію водія її кортежу – і все це в ракурсі того, що в Україні відбувається казна-що із мобілізацією.

Окремо зауважу, що у тому, що на блокпості біля міста Південноукраїнськ зупинили два джипи й попросили чоловіків показати документи, я не бачу нічого поганого. Відомо, що в одного із чоловіків виникли проблеми з документами – він пояснив, що везе "важливу особу". Нацгвардієць не повірив і відправив його до ТЦК. До слова, на цьому етапі саме цьому військовослужбовцю я аплодую – а хто там знає, хто катається у прифронтовій зоні неподалік АЕС, яку росіяни планували захопити так само як в Енергодарі.

Сухопутні сили мали вийти із заявою та пояснити, що у нас закон один для всіх, і ми не робимо ексклюзивних винятків навіть для команди супроводу суперзірок Голлівуду. І взагалі – зараз Росія активізувала удари по енергосистемі, тому ретельно перевіряємо всіх. І тому кортеж біля ПАЕС теж пройшов усі відповідні процедури.

Натомість тамтешні фахівці піару намагались удати, що Джолі в ТЦК не було, навіть, коли на анонімних телеграм-каналах зʼявилось відео з камер спостережень Південноукраїнського ТЦК, де актриса справді виходить із дверей закладу. Тут окреме питання, хто це злив і навіщо. І взагалі – у нас постійно цькують воєнкорів за те, що щось не так зняли чи в інтервʼю правду спитали. А коли особа, яка явно працює у прифронтовому ТЦК, зливає відео із режимного об'єкта – то тут нічого страшного? Що буде далі? Ще буде злите відео про чергу новобранців, аби "Іскандер" точно летів у ціль?

Вершиною комунікаційного провалу, який стер позитивний ефект від приїзду Джолі, став коментар невідомого джерела Сухопутних сил сайту TСН, де цей геній комунікації розповів, що акторка заходила в ТЦК, аби скористатись туалетом. Це одразу рознесли на меми та жарти. А наступного дня пресслужба почала виправдовуватися, що то кляті журналісти не так зрозуміли. Так-так – це ж не з їх руки ТЦК тепер ганебно розшифрують як "туалет цивільного користування".

Як можна було прокоментувати той же огидний злив з камер спостережень? Що так, Анджеліна Джонівна справді відвідувала ТЦК, аби впевнитись, що пан Дмитро, її водій в порядку, та у нього немає проблем із законом. Ми в спокійному тоні пояснили зірці ситуацію, мобілізований погодився з аргументацією комісії – скоро візьметься до служби. Ніяких претензій ні до кого нема.

Але такої якісної комунікації не було. І тому кейс "Джолі у ТЦК" поповнив колекцію нетлінок на кшталт "ми не проводимо шикування в наказовому порядку" та "всі енергетичні обʼєкти надійно захищені".

Якби я хотіла перекрити цю історію в плюс державі та мобілізації – я б ще окремо наголосила, що Джолі свого водія від ТЦК не відбивала, і всі розмови з військовослужбовцями проводили підкреслено чесно. Це було б незле на тлі популярних відео в інтернеті, де групи жіночок відбивають когось від бусика, а реальним "чоловічим" контентом все більше стають відео в TikTok про те, як ти обклав матом те ж ТЦК".