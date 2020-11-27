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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
27 ноября 2020, 16:25 2

НАБУ, "вечный Сытник" и правительственный законопроект

27 ноября 2020, 16:25 2
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Я сперва обрадовался. В самом деле - пусть депутаты, которых мы выбрали, выбирают главу НАБУ. Не так хорошо, как всенародное голосование, но все-таки лучше, чем "Вечный Сытник". Да и Сытника, наконец, заменят. Что тоже хорошо, потому что КСУ признал его назначение незаконным еще в августе, да и сам глава Антикоррупционного бюро имеет несколько решений судов по обвинению в коррупции. Но в кресло вцепился мертвой хваткой.

Выберем нового, это хорошо. Но оказалось, что все не так уж и красиво, как в заголовках новостей. Во-первых, уволить бесполезного (как сейчас) или получившего решение суда по обвинению в коррупции (как сейчас) Верховная Рада не сможет. Да, это не является основанием. И сам вопрос с неконституционным назначением никого не тревожит - Сытник остается исполнять обязанности, а конституционность нового закона вызывает еще больше вопросов. Все упоминания президента ведомство Малюськи подчистило (чтобы скандалы с НАБУ и попытки его очистить не связывали с фамилией Зеленского?) Но легитимность главы НАБУ и его подчиненных под еще большим вопросом. Уверен, если закон в этом виде примут и назначат нового главу (а мы понимаем, что тему коррупции убрали не зря - хотят переназначить Сытника и никого другого), будет новое обращение в КСУ и такое же решение - Агентство вне Конституции.

Правда, сейчас Сытнику и НАБУ их неконституционность никак не мешает получать отличные зарплаты и сидеть в кабинетах. Ну так давайте уже выведем НАБУ из законодательного поля Украины. Пропишем в Конституции, что НАБУ над законом, Сытник возглавляет его пожизненно и уволить его могут только послы Большой Семерки. Они же потом и пришлют нового. Фактически же это так и работает?

НАБУ ВР Артем Сытник президент КСУ
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