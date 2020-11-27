13:46  27 листопада
29 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться лише в Чернівцях
18:33  27 листопада
Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук: що про неї відомо
18:15  27 листопада
На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
Кирило Сазонов політолог [email protected]
27 листопада 2020, 16:25 7

НАБУ, "вічний Ситник" та урядовий законопроєкт

27 листопада 2020, 16:25 7
Читайте также на русском языке
Кабмін нарешті погодив подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до Закону "Про діяльність Національного антикорупційного бюро", яким пропонується надання повноважень парламенту щодо звільнення глави відомства
Кабмін нарешті погодив подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до Закону "Про діяльність Національного антикорупційного бюро", яким пропонується надання повноважень парламенту щодо звільнення глави відомства
Читайте также
на русском языке

Я спершу зрадів. А й справді - нехай депутати, яких ми обрали, обирають главу НАБУ. Не так добре, як всенародне голосування, але все-таки краще, ніж "Вічний Ситник". Так і Ситника, нарешті, замінять. Що теж добре, тому що КСУ визнав його призначення незаконним ще в серпні, та й сам глава Антикорупційного бюро має кілька рішень судів за звинуваченням у корупції. Але в крісло вчепився мертвою хваткою.

Виберемо нового, це добре. Але виявилося, що все не так красиво, як у заголовках новин. По-перше, звільнити безкорисного (як зараз) або отримавшого рішення суду за звинуваченням у корупції (як зараз) Верховна Рада не зможе. Так, це не є підставою. І саме питання з неконституційним призначенням нікого не турбує - Ситник залишається виконувати обов'язки, а конституційність нового закону викликає ще більше запитань. Всі згадки президента відомство Малюськи підчистило (щоб скандали з НАБУ і спроби його очистити не пов'язували із прізвищем Зеленського?) Але легітимність голови НАБУ і його підлеглих ще під великим питанням. Впевнений, якщо закон у цьому вигляді візьмуть і призначать нового голову (а ми розуміємо, що тему корупції прибрали не дарма - хочуть перепризначити Ситника і нікого іншого), буде нове звернення до КСУ і таке ж рішення - Агентство поза Конституцією.

Правда, зараз Ситнику і НАБУ їх неконституційність ніяк не заважає отримувати прекрасні зарплати і сидіти в кабінетах. Ну так давайте вже виведемо НАБУ із законодавчого поля України. Пропишемо в Конституції, що НАБУ над законом, Ситник очолює його довічно і звільнити його можуть тільки посли Великої Сімки. Вони ж потім і пришлють нового. Фактично це так і працює?

НАБУ ВР Артем Ситник президент КСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардепи хочуть залишити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях
27 листопада 2020, 15:54
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування
27 листопада 2020, 15:26
Проєкт бюджету-2021 вже надійшов у Раду
27 листопада 2020, 10:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Всі блоги »