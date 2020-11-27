НАБУ, "вічний Ситник" та урядовий законопроєкт

Кабмін нарешті погодив подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до Закону "Про діяльність Національного антикорупційного бюро", яким пропонується надання повноважень парламенту щодо звільнення глави відомства

Кабмін нарешті погодив подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до Закону "Про діяльність Національного антикорупційного бюро", яким пропонується надання повноважень парламенту щодо звільнення глави відомства

Я спершу зрадів. А й справді - нехай депутати, яких ми обрали, обирають главу НАБУ. Не так добре, як всенародне голосування, але все-таки краще, ніж "Вічний Ситник". Так і Ситника, нарешті, замінять. Що теж добре, тому що КСУ визнав його призначення незаконним ще в серпні, та й сам глава Антикорупційного бюро має кілька рішень судів за звинуваченням у корупції. Але в крісло вчепився мертвою хваткою.

Виберемо нового, це добре. Але виявилося, що все не так красиво, як у заголовках новин. По-перше, звільнити безкорисного (як зараз) або отримавшого рішення суду за звинуваченням у корупції (як зараз) Верховна Рада не зможе. Так, це не є підставою. І саме питання з неконституційним призначенням нікого не турбує - Ситник залишається виконувати обов'язки, а конституційність нового закону викликає ще більше запитань. Всі згадки президента відомство Малюськи підчистило (щоб скандали з НАБУ і спроби його очистити не пов'язували із прізвищем Зеленського?) Але легітимність голови НАБУ і його підлеглих ще під великим питанням. Впевнений, якщо закон у цьому вигляді візьмуть і призначать нового голову (а ми розуміємо, що тему корупції прибрали не дарма - хочуть перепризначити Ситника і нікого іншого), буде нове звернення до КСУ і таке ж рішення - Агентство поза Конституцією.

Правда, зараз Ситнику і НАБУ їх неконституційність ніяк не заважає отримувати прекрасні зарплати і сидіти в кабінетах. Ну так давайте вже виведемо НАБУ із законодавчого поля України. Пропишемо в Конституції, що НАБУ над законом, Ситник очолює його довічно і звільнити його можуть тільки посли Великої Сімки. Вони ж потім і пришлють нового. Фактично це так і працює?