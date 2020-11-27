Проект бюджета-2021 уже поступил в Раду
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента
Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству", - говорится в сообщении.
Напомним, что 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2021 год, теперь его передадут на голосование в Верховную Раду.
В проекте государственного бюджета на 2021 год заложено 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, 1 триллион и 328 миллиардов гривен расходов.
Также Кабинет министров сократил дефицит бюджета с 6,0% до 5,5% от ВВП.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку