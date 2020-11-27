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27 ноября 2020, 10:49 28

Проект бюджета-2021 уже поступил в Раду

27 ноября 2020, 10:49 28
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Текст документа пока отсутствует на сайте парламента
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента
Фото: из открытых источников
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Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2021 год, теперь его передадут на голосование в Верховную Раду.

В проекте государственного бюджета на 2021 год заложено 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, 1 триллион и 328 миллиардов гривен расходов.

Также Кабинет министров сократил дефицит бюджета с 6,0% до 5,5% от ВВП.

Кабмин ВР бюджет финансы законопроект
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