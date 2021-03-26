Россия стоит за шаг до выхода из переговоров и Минских соглашений

Появилось довольно много информации относительно развития событий на переговорах по Донбассу, варианты плана «Б» теперь более понятны, однако вряд ли удастся вывести российскую сторону на разумные компромиссы

Появилось довольно много информации относительно развития событий на переговорах по Донбассу, варианты плана «Б» теперь более понятны, однако вряд ли удастся вывести российскую сторону на разумные компромиссы

20 марта Д.Казак выставил Украине фактически ультиматумы – требовал запретить "ответный огонь" и предоставить России право председательствовать на встречах Нормандского формата – по принципу ротации. Очевидно, что А.Ермак ответил отказом и разослал соответствующие письма на советников нормандской четверки.

После этого российская сторона пошла на слив рабочих документов по "мирным кластерам", что вообще-то выходит за рамки дипломатической этики. С тем, кто так делает, дальнейшие переговоры вести просто не будут. Опубликованы в издании "Коммерсантъ" планы, прежде всего подтвердили наличие франко-германской инициативы и поддержки со стороны Украины этого документа. Ранее Д.Козак вообще отрицал существование кластеров. Российская сторона пытается сделать "крайней" Украину, и в этом и заключается главная игра сегодня. Минские соглашения за 6 лет морально устарели, изменилась обстановка, и прежде всего на неконтролируемых территориях. Если 6 лет назад еще можно было хотя бы теоретически допускать там конкурентные выборы, то сейчас их проведения лишь легитимизирует имеющихся назначенных руководителей. Поэтому на повестке дня – разработка новой "дорожной карты", адекватной в нынешним реалиям.

Сегодня публичный ответ по кластерам и ключевым спорным вопросам предоставил А.Ермак, который в очередной раз логично объяснил "красные линии" и конструктивные предложения Украины. Он пишет, что новую дорожную карту будут утверждать в нормандском формате, то есть исключает "представителей ОРДЛО" в качестве подписантов или вообще сторону процесса, что всегда было принципиальным для Украины. Первый и безусловный пункт любого мирного плана – достижение устойчивого мира, с действенными инструментами контроля.

Российская сторона пыталась вместо кластерного проекта в новой дорожной карте продублировать свою старую идею: сначала выборы и особый статус" в украинской Конституции, и лишь после этого контроль за рубежом. Поскольку этот алгоритм не поддерживает ни один из других участников переговоров, то Россия стоит за шаг до выхода из переговоров и Минских соглашений. И обвинить в этом Украину уже не удастся.