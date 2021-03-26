Россия стоит за шаг до выхода из переговоров и Минских соглашений
20 марта Д.Казак выставил Украине фактически ультиматумы – требовал запретить "ответный огонь" и предоставить России право председательствовать на встречах Нормандского формата – по принципу ротации. Очевидно, что А.Ермак ответил отказом и разослал соответствующие письма на советников нормандской четверки.
После этого российская сторона пошла на слив рабочих документов по "мирным кластерам", что вообще-то выходит за рамки дипломатической этики. С тем, кто так делает, дальнейшие переговоры вести просто не будут. Опубликованы в издании "Коммерсантъ" планы, прежде всего подтвердили наличие франко-германской инициативы и поддержки со стороны Украины этого документа. Ранее Д.Козак вообще отрицал существование кластеров. Российская сторона пытается сделать "крайней" Украину, и в этом и заключается главная игра сегодня. Минские соглашения за 6 лет морально устарели, изменилась обстановка, и прежде всего на неконтролируемых территориях. Если 6 лет назад еще можно было хотя бы теоретически допускать там конкурентные выборы, то сейчас их проведения лишь легитимизирует имеющихся назначенных руководителей. Поэтому на повестке дня – разработка новой "дорожной карты", адекватной в нынешним реалиям.
Сегодня публичный ответ по кластерам и ключевым спорным вопросам предоставил А.Ермак, который в очередной раз логично объяснил "красные линии" и конструктивные предложения Украины. Он пишет, что новую дорожную карту будут утверждать в нормандском формате, то есть исключает "представителей ОРДЛО" в качестве подписантов или вообще сторону процесса, что всегда было принципиальным для Украины. Первый и безусловный пункт любого мирного плана – достижение устойчивого мира, с действенными инструментами контроля.
Российская сторона пыталась вместо кластерного проекта в новой дорожной карте продублировать свою старую идею: сначала выборы и особый статус" в украинской Конституции, и лишь после этого контроль за рубежом. Поскольку этот алгоритм не поддерживает ни один из других участников переговоров, то Россия стоит за шаг до выхода из переговоров и Минских соглашений. И обвинить в этом Украину уже не удастся.