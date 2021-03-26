Росія стоїть за крок до виходу з переговорів і Мінських угод

З’явилося досить багато інформації щодо розвитку подій на переговорах по Донбасу, варіанти плану «Б» тепер більше зрозумілі, проте навряд чи вдасться вивести російську сторону на розумні компроміси

З’явилося досить багато інформації щодо розвитку подій на переговорах по Донбасу, варіанти плану «Б» тепер більше зрозумілі, проте навряд чи вдасться вивести російську сторону на розумні компроміси

20 березня Д.Козак виставив Україні фактично ультиматуми – вимагав заборонити "вогонь у відповідь" та надати Росії право головувати на зустрічах Нормандського формату – за принципом ротації. Очевидно, що А.Єрмак відповів відмовою і розіслав відповідні листи на радників нормандської четвірки.

Після цього російська сторона пішла на злив робочих документів по "мирним кластерам", що взагалі-то виходить за рамки дипломатичної етики. З тим, хто так робить, подальші переговори вести просто не будуть. Опубліковані у виданні "Коммерсант" плани, перш за все підтвердили наявність франко-німецької ініціативи та підтримки з боку України цього документу. Раніше Д.Козак взагалі заперечував існування кластерів. Російська сторона намагається зробити "крайньою" Україну, і в цьому і полягає головна гра сьогодні. Мінські угоди за 6 років морально застаріли, змінилася обстановка, і перш за все на неконтрольованих територіях. Якщо 6 років тому ще можна було хоча би теоретично допускати там конкурентні вибори, то зараз їх проведення лише легітимізує наявних призначених "керівників". Тому на порядку денному – розробка нової "дорожньої карти", адекватної до нинішніх реалій.

Сьогодні публічну відповідь щодо кластерів і ключових спірних питань надав А.Єрмак, який вчергове логічно пояснив "червоні лінії" та конструктивні пропозиції України. Він пише, що нову дорожню карту будуть затверджувати у нормандському форматі, тобто виключає "представників ОРДЛО" як підписантів чи взагалі сторону процесу, що завжди було принциповим для України. Перший і безумовний пункт будь-якого мирного плану – досягнення стійкого миру, з дієвими інструментами контролю.

Російська сторона намагалася замість кластерного проекту у новій дорожній карті продублювати свою стару ідею: спочатку вибори і "особливий статус" в українській Конституції, і лише після цього контроль за кордоном. Оскільки цей алгоритм не підтримує жоден з інших учасників переговорів, то Росія стоїть за крок до виходу з переговорів і Мінських угод. І звинуватити в цьому Україну вже не вдасться.